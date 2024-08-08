Украина завоевала третью золотую медаль на Олимпиаде 8.08.2024, 19:59

Александр Хижняк

Золото добыл боксер Александр Хижняк.

Украинский боксер Александр Хижняк стал олимпийским чемпионом.

В бою за золотую медаль среди спортсменов до 80 кг он оказался сильнее представителя Казахстана Нурбека Оралбая. Это уже второй олимпийский финал для Хижняка в карьере. В Токио украинец оказался в шаге от медали высшей пробы, но в итоге уступил нокаутом.

Оралбай, который противостоял Хижняку, является действующим чемпионом мира в своей вестовой категории. Однако зимой прошлого года оба спортсмена встречались между собой, и тогда победу также одержал Хижняк.

Для Украины это уже третья золотая медаль на Олимпийских играх в Париже. До этого награду высшей категории получила легкоатлетка Ярослава Магучих, а также сборная Украины по фехтованию на саблях. В финале украинки оказались точнее представительниц Южной Кореи со счетом 45:42.

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