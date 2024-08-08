Сырский за сегодня представил Зеленскому три доклада

Сырский за сегодня представил Зеленскому три доклада3
- 8.08.2024, 20:07
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Подробности.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже трижды за сегодня докладывал о ситуации на фронте в течение сегодняшнего дня.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Charter97.org со ссылкой на его вечернее обращение.
По словам Зеленского, все доклады Сырского являются результативными и именно такими, которые нужны нашему государству сейчас.
«Я благодарен каждому воину, каждому солдату и командиру, которые обеспечивают защиту наших, украинских, позиций и выполнение задач нашей обороны», - сказал Зеленский.
Он отметил, что украинцы умеют достигать своих целей, особенно тех, что касаются войны.
«Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано. Мы же стремимся как можно быстрее достигать своих целей в мирное время - в условиях справедливого мира. И это будет», - подчеркнул президент Украины.
Кроме Сырского сегодня Зеленскому докладывали министр обороны Рустем Умеров и глава СБУ Василий Малюк.
Первый доложил о поставках вооружений и техники украинской армии и работу над тем, что все поступало вовремя. Малюк доложил об операциях и деликатной работе СБУ, которая защищает от российских диверсий и попыток покушений внутри нашего государства.