Bloomberg: Российская разведка за две недели знала о готовящемся нападении ВСУ на Курскую область

Bloomberg: Российская разведка за две недели знала о готовящемся нападении ВСУ на Курскую область13
- 8.08.2024, 20:22
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Сведения о подготовке нападения проигнорировал Герасимов.
Российская разведка за две недели знала о готовящемся вторжении Вооруженных сил Украины в Курскую область, но военное руководство страны проигнорировало эту информацию, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
По его данным, сведения о подготовке нападения — крупнейшего для Украины с начала войны — не были доложены диктатору Владимиру Путину. Их также проигнорировал глава Генштаба Валерий Герасимов, который с января 2023 года руководит российской группировкой в Украине.
Путин, скорее всего, не решится уволить Герасимова, который возглавляет Генштаб более 12 лет и остался на своей должности, несмотря на масштабную «зачистку» Минобороны, говорит источник Bloomberg. Однако терпение Кремля в отношении 68-летнего Герасимова, танкового генерала по образованию, кавалера многочисленных орденов и обладателя высшего армейского звания (генерал армии), — на исходе, подчеркивает собеседник агентства.
В среду Герасимов отчитался перед правителем о том, что продвижение ВСУ в Курской области «остановлено», а также пообещал неизбежный «разгром» украинским военным, которым к тому моменту удалось продвинуться на 10 км от границы и занять не менее 10 сел.
Спустя сутки ВСУ расширили зону контроля в приграничных районах, завладев территорией площадью больше 400 кв км. Под их контролем оказался город Суджа и одноименная газораспределительная станция, через которую российский газ поступает последним клиентам «Газпрома» в Центральной Европе (Австрия, Венгрия и Словакия). В плен к ВСУ попали не менее 40 российских солдат, в том числе срочники, а также пограничники.
Несмотря на предупреждения разведки, неожиданный бросок ВСУ застиг врасплох российских генералов. Российские войска оказались плохо подготовлены и первоначально практически не оказали сопротивления украинским силам, пишет Bloomberg.