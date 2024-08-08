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Bloomberg: Российская разведка за две недели знала о готовящемся нападении ВСУ на Курскую область

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  • 8.08.2024, 20:22
  • 8,308
Bloomberg: Российская разведка за две недели знала о готовящемся нападении ВСУ на Курскую область
Валерий Герасимов

Сведения о подготовке нападения проигнорировал Герасимов.

Российская разведка за две недели знала о готовящемся вторжении Вооруженных сил Украины в Курскую область, но военное руководство страны проигнорировало эту информацию, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкий к Кремлю источник.

По его данным, сведения о подготовке нападения — крупнейшего для Украины с начала войны — не были доложены диктатору Владимиру Путину. Их также проигнорировал глава Генштаба Валерий Герасимов, который с января 2023 года руководит российской группировкой в Украине.

Путин, скорее всего, не решится уволить Герасимова, который возглавляет Генштаб более 12 лет и остался на своей должности, несмотря на масштабную «зачистку» Минобороны, говорит источник Bloomberg. Однако терпение Кремля в отношении 68-летнего Герасимова, танкового генерала по образованию, кавалера многочисленных орденов и обладателя высшего армейского звания (генерал армии), — на исходе, подчеркивает собеседник агентства.

В среду Герасимов отчитался перед правителем о том, что продвижение ВСУ в Курской области «остановлено», а также пообещал неизбежный «разгром» украинским военным, которым к тому моменту удалось продвинуться на 10 км от границы и занять не менее 10 сел.

Спустя сутки ВСУ расширили зону контроля в приграничных районах, завладев территорией площадью больше 400 кв км. Под их контролем оказался город Суджа и одноименная газораспределительная станция, через которую российский газ поступает последним клиентам «Газпрома» в Центральной Европе (Австрия, Венгрия и Словакия). В плен к ВСУ попали не менее 40 российских солдат, в том числе срочники, а также пограничники.

Несмотря на предупреждения разведки, неожиданный бросок ВСУ застиг врасплох российских генералов. Российские войска оказались плохо подготовлены и первоначально практически не оказали сопротивления украинским силам, пишет Bloomberg.

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