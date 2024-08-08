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Дилер утверждает, что Nissan в Беларуси продают по ценам ниже мировых

  • 8.08.2024, 20:34
  • 3,380
Дилер утверждает, что Nissan в Беларуси продают по ценам ниже мировых

Стоит ли верить?

На белорусский рынок поступили новые партии гибридных автомобилей Nissan X-Trail и Nissan Sylphy. В автоцентре «ДрайвМоторс» утверждают, что цены на них ниже, чем на мировом рынке. «Онлайнер» провел экспресс-обзор мировых цен, чтобы это проверить.

Белорусам привезли полноприводный Nissan X-Trail в максимальной комплектации Top. Версия e-Power оборудована двумя электромоторами и бензиновым 1,5-литровым турбодвигателем для зарядки аккумулятора. Крутящий момент на колеса передают электромоторы мощностью 250 кВт. Для большей мощности и устойчивости используется трансмиссия e-4ORCE.

Гибридный кроссовер в топовой комплектации в Беларуси стоит 109 900 рублей. Еще 2000 рублей скинут при покупке в трейд-ин (3000 — при обмене любой модели Nissan). Дилер утверждает, что машина стоит дешевле, чем в других странах.

— Мы добились одних из лучших цен в мире для белорусского рынка. По понятным причинам фокус сделан на гибридах и электромобилях, но это также отвечает и ожиданиям рынка: люди пересаживаются на более экономичные и экологичные модели и версии. На рынке сейчас сложились хорошие условия, — отмечают в «ДрайвМоторс».

При этом многие обратили внимание на то, что на сайте указаны другие цены на X-Trail. У дилера объяснили, что из-за высокого спроса еще не обновили цены. Тем не менее, авто можно забронировать по звонку или при личном визите.

Сколько эта машина стоит в других странах?

Тяжело проверить все мировые цены на машину в моменте, но порядок цен все же узнать несложно. Австралийский портал Carsales.com, к примеру, дает цены на Nissan X-Trail 2024 года выпуска в диапазоне от 40,8 тыс. до 65,5 тыс. долларов. Портал Carwow.co.uk дает понимание стоимости этой модели в Великобритании: примерно от 35 тыс. до 44,5 тыс. фунтов стерлингов (44,5 тыс. — 56,5 тыс. долларов). Американский ценник: 37 тыс. — 59 тыс. долларов.

Вопросы дилеру

Внимательный читатель Константин, который утверждает, кстати, что сам недавно купил такой Nissan X-Trail, заподозрил неладное и обратился со своими вопросами и замечаниями. Мы их переадресовали дилеру и теперь публикуем вместе с ответами.

Константин: «Сравниваются цены с ценами в других странах. Но в других странах продается другой X-Trail — тот, который собирается в Японии. Там есть память сидений, настоящий кожаный салон (а не дерматин), вентиляция, CarPlay и куча всего другого».

Дилер: «Мы реализуем в Беларуси Nissan X-Trail в топовой комплектации. В ней уже присутствует трехзонный климат-контроль, кожаный салон, а еще 10,8-дюймовый проекционный дисплей, 12,3-дюймовая интерактивная приборная панель, аудиосистема Arkamys и множество других опций.

Что касается сравнения, то мы провели тщательный мониторинг цен на кроссоверы на зарубежных рынках. Брали в расчет любые новые автомобили Nissan X-Trail в топовой комплектации (TOP), которые продаются дилерами, — как 2024, так и 2023 года выпуска. При этом надо учитывать, что не всегда в открытом доступе можно найти информацию о годе выпуска».

Константин: «Такой X-Trail, как у нас, продается только в Китае и на Тайване. Фактически это тачка для внутреннего китайского рынка, сделанная в Китае на заводе Dongfeng. Она сильно отличается от мировых X-Trail, и если уж в заметке идет сравнение с мировыми ценами, то как раз сравнивать нужно с ценами в Китае, где эта модель и продается и где она стоит заметно дешевле».

Дилер: «Многие мировые бренды производят автомобили в Китае, в том числе и Tesla. Ни для кого это не секрет. И мы никогда этого не скрывали. Более того, всем очевидно, что новые японские автомобили, которые поступают на рынок Беларуси и России, собраны в Китае.

Те, кто недооценивают качество китайской сборки, сильно ошибаются. Это современное производство, работающее по новейшим технологиям и фирменным стандартам Nissan. От того, что автомобиль собран в Китае, он не перестает быть японским.

Что касается розничных цен в Китае, то мы по такой цене у них не видели, хотя и не можем исключать. В любом случае если брать мировые цены, то они существенно выше».

Константин: «Сама новость не новость, потому что эта машина за 109 900 продается около двух месяцев».

Дилер: «Если мы говорим об автомобилях последней партии, то они поступили недавно. Заказ на автомобиль в TOP-оснащении можно было сделать и ранее, скажем, в июне. До этого мы также предложили за 109 900 рублей Nissan X-Trail 2024 года в комплектации Comfort».

Еще один вопрос читателей был связан с тем, что одна и та же модель — Nissan X-Trail, судя по информации на сайте дилера, продается по двум разным ценам.

Дилер: «Все зависит от комплектации и года выпуска. Nissan X-Trail 2024 года выпуска мы продаем в двух комплектациях: Comfort — 109 900 рублей, TOP — 122 900 рублей. Также сейчас есть возможность приобрести автомобиль Nissan X-Trail 2023 года. Так вот в комплектации TOP он стоит 109 900 рублей. Это тоже новые автомобили, только выпущены, скажем, в декабре 2023-го, а не в апреле 2024-го. Никаких обновлений у модели в этом году не было, так что это тот же самый автомобиль. Но есть разница в стоимости, так как закупочные цены на автомобили 2024 года выше. Но каждый может выбрать автомобиль того года, который ему хочется. Отсюда и разница в цене».

Гибридный Nissan Sylphy в Беларуси стоит 74 900 рублей. Для подзарядки батареи стоит рядный бензиновый двигатель объемом 1,2 литра, а тягу дает электромотор мощностью 100 кВт. Заявленный расход в среднем составляет 3,9 литра на 100 км.

Обе модели можно взять на тест-драйв в Минске. На новые автомобили действует рассрочка на 2 года в рублях или долларах. Также доступны «длинные» кредиты с льготным периодом под 0,01% на первые полгода (потом — 17%) и лизинг.

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