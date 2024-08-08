В Швеции впервые за 50 лет отток населения превысил иммиграцию 2 8.08.2024, 20:46

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Количество заявлений о предоставлении убежища приближается к самому низкому уровню за всю историю.

По данным Статистического управления Швеции, в стране впервые более чем за полвека наблюдается ситуация, когда эмиграция превышает иммиграцию – то есть количество людей, уезжающих из страны, превышает количество прибывших.

Об этом сообщает The Local.

По словам министра миграции Швеции Марии Мальмер Стенергард, нынешний миграционный сдвиг в стране является частью более широкой тенденции к уменьшению количества просителей убежища и выданных разрешений на проживание.

«Количество заявлений о предоставлении убежища приближается к исторически самому низкому уровню, количество разрешений на проживание, связанных с предоставлением убежища, продолжает уменьшаться, и впервые за 50 лет Швеция имеет чистую эмиграцию», – заявила она на пресс-конференции в четверг.

Предварительные данные Статистического управления Швеции – правительственного агентства, которое занимается официальной статистикой, – свидетельствуют о том, что страна имела отрицательный показатель чистой иммиграции до мая этого года включительно.

Кроме того, до конца июля в Швеции зарегистрировали лишь 5600 заявлений о предоставлении убежища, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Швеция приняла большое количество мигрантов с 1990-х годов – преимущественно из стран, охваченных конфликтами, таких как бывшая Югославия, Сирия, Афганистан, Сомали, Иран и Ирак.

Правительство консервативного премьер-министра Ульфа Кристерссона пообещало противодействовать иммиграции и преступности после прихода к власти в 2022 году. Среди прочего, оно уже инициировало пересмотр соцвыплат для мигрантов неевропейского происхождения.

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