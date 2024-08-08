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Минобороны Франции заявило об «успешном наступлении ВСУ» в Курской области

  • 8.08.2024, 21:00
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Минобороны Франции заявило об «успешном наступлении ВСУ» в Курской области

Украинские силы продолжают бить по аэродромам и энергетической инфраструктуре РФ.

В Министерстве обороны Франции утверждают, что операцию в Курской области проводят Вооруженные силы Украины, и она имеет «определенный первоначальный успех».

Об этом сообщает Минобороны Франции в соцсети Х.

«Наступление ВСУ в Курской области благодаря эффекту неожиданности и противостоянию менее подготовленным силам, чем на восточном фронте, похоже, имеет определенный начальный успех. Эта атака может заставить армию РФ привлекать туда силы из других участков фронта и таким образом ослаблять локальное давление на тех участках, где ВСУ до сих пор испытывали трудности», - говорится в сообщении.

В Минобороны Франции отметили, что обе стороны наносят удары в глубину друг другу и украинские силы продолжают бить по аэродромам и энергетической инфраструктуре России.

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