Минобороны Франции заявило об «успешном наступлении ВСУ» в Курской области
- 8.08.2024, 21:00
- 2,540
Украинские силы продолжают бить по аэродромам и энергетической инфраструктуре РФ.
В Министерстве обороны Франции утверждают, что операцию в Курской области проводят Вооруженные силы Украины, и она имеет «определенный первоначальный успех».
Об этом сообщает Минобороны Франции в соцсети Х.
«Наступление ВСУ в Курской области благодаря эффекту неожиданности и противостоянию менее подготовленным силам, чем на восточном фронте, похоже, имеет определенный начальный успех. Эта атака может заставить армию РФ привлекать туда силы из других участков фронта и таким образом ослаблять локальное давление на тех участках, где ВСУ до сих пор испытывали трудности», - говорится в сообщении.
В Минобороны Франции отметили, что обе стороны наносят удары в глубину друг другу и украинские силы продолжают бить по аэродромам и энергетической инфраструктуре России.
#Ukraine— Ministère des Armées 🇫🇷 (@Armees_Gouv) August 8, 2024
- L’offensive des FAU (Forces Armées Ukrainiennes) dans la région de Koursk, bénéficiant de l’effet de surprise et opposée à des forces moins préparées que sur le front Est, semble avoir rencontré un certain succès initial. Cette attaque pourrait obliger les FAFR… pic.twitter.com/7TLnzOtvcP