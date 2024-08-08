В Беларуси заблокирован доступ к Megogo и Airbnb

В Беларуси заблокирован доступ к Megogo и Airbnb2
- 8.08.2024, 20:51
- 4,806
В чем причина.
Белорусский рынок отныне закрыт сразу для нескольких международных сервисов.
Четыре компании не смогут оказывать в нашей стране услуги через интернет.
Их сайты также заблокированы и больше не открываются белорусам. Известно, что онлайн-площадки оказывают разные услуги.
Дело в том, что они якобы нарушали налоговое законодательство, а Министерство по налогам и сборам с этого года имеет право блокировать подобные иностранные интернет-сервисы.
Так, в Беларуси недоступен сервис по бронированию жилья в разных странах Airbnb (юрлицо зарегистрировано в Ирландии). Хотя с белорусскими и российскими клиентами здесь порвали еще весной 2022-го.
Британская компания, которая владеет игровыми онлайн-площадками Activision Blizzard, также под запретом, как и сайт провайдера хостинга и других услуг Hetzner (Германия).
Блокировка настигла также медиасервис Megogo (просмотр ТВ и фильмов, зарегистрирован на Кипре).
В МНС не уточнили, какие именно претензии по налогам есть к этим компаниям. Известно лишь, что для потенциальной разблокировки нужно погасить задолженность и встать на учет в налоговом органе Беларуси.
Запретить доступ к интернет-сервису могут, если задолженность по налогам (сборам), пошлинам, пеням у иностранной компании превышает 3000 базовых величин (Br120 тыс.).