Сборная Марокко по футболу выиграла бронзу Олимпиады с крупнейшим счетом за 96 лет
- 8.08.2024, 21:06
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Марокканцы разгромили египтян.
Футболисты сборной Марокко завоевали бронзу Олимпиады в Париже, разгромив команду Египта со счетом 6:0.
Матч прошел в Нанте.
Два мяча на счету Суфьяна Рахими (на 26-й и 64-й минутах), также отличились Абде Эззалзули (23), Билал Эль-Ханнус (51), Акрам Накаш (73) и Ашраф Хакими (87).
Судья не стал добавлять минуты после истечения основного времени матча.
Это самая крупная победа, зафиксированная в матче за медаль в мужском олимпийском футболе с 1928 года. Тогда сборная Италии в матче за третье место разгромила Египет со счетом 11:3.
В финале 9 августа сыграют Франция и Испания.