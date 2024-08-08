РФ из-за атак хуситов начала возить уголь в Азию через Северный Ледовитый океан 1 8.08.2024, 21:15

Хуситы, несмотря на договоренности с Москвой, больше всего атаковали торговые суда, перевозившие российские товары.

Экспортеры российского угля возобновили поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион через Северный Ледовитый океан после трехлетнего перерыва, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет ценового агентства Argus. По словам участников рынка, в этом году значительно увеличилось количество нападений хуситов на суда с российским углем в Красном море, что делает поставки в Азию по Северному морскому пути (СМП) более безопасными по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал.

«13 июля из Усть-Луги (Ленинградская область. — Прим.) по этому маршруту (по Севморпути. — Прим.) в китайский порт Цаофэйдянь отправилось судно класса Babycape „Адмирал Шмидт“ с дедвейтом 106 тыс. тонн», — сообщили в Argus. Эта информация подтверждается данными аналитической компании Kpler. В настоящее время сухогруз движется по Баренцеву морю, и на восточном участке Северного морского пути ему может понадобиться сопровождение ледокола. В Argus ожидают, что в 2024 году еще несколько российских фрахтователей могут использовать СПМ для перевозки угля.

Йеменские повстанцы-хуситы, которые контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, начали атаковать проходящие мимо побережья страны торговые суда дронами и ракетами в ноябре 2023 года.

При этом хуситы договорились с Москвой и Пекином, что не будут нападать на российские и китайские суда. Впрочем, свое обещание они сразу нарушили, выпустив ракету по принадлежащему китайской компании кораблю M/V Huang Pu, который следовал из российского порта и, вероятно, перевозил российскую нефть.

В конце июля агентство Bloomberg подсчитало, что хуситы, несмотря на гарантии безопасного прохода, больше всего атаковали торговые суда, перевозившие российские товары. При этом многие корабли перед атакой передавали сигналы «экипаж из России» и «на борту русские». Из 83 кораблей, пострадавших от атак в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года, 19% вышли из российских портов. Все суда, на которые нападали хуситы, были нефтяными танкерами и контейнеровозами.

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