СМИ: Украина менее чем за 48 часов захватила в Курской области больше территорий, чем за летнее контрнаступления 10 8.08.2024, 21:44

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The Telegraph пишет, что бои в Курской области преследуют три цели.

Во время боев в Курской области Украина менее чем за 48 часов захватила больше территорий, чем за весь период летнего контрнаступления 2023 года, сообщает The Telegraph в четверг, 8 августа.

«Менее чем за 48 часов Украина захватила больше территории, чем за все злосчастное контрнаступление лета 2023 года», — отмечается в материале.

The Telegraph также пишет, что бои в Курской области преследуют три цели. Это отвлечение россиян от наступательных операций в Донецкой области, сеяние раздора внутри самой России и продвижение соглашения об обмене территориями во время потенциальных переговоров.

8 августа российское издание Агентство со ссылкой на провоенные каналы писало, что бои в Курской области идут примерно в 26 километрах от границы, а якобы украинские войска, вероятно, достигли села Ивница и пытаются перерезать трассу Суджа — Льгов в районе села Анастасиевка.

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