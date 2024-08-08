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В Германии мошенники выменяли у немца 100 евро на 500 старых белорусских рублей

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  • 8.08.2024, 21:46
  • 2,222
В Германии мошенники выменяли у немца 100 евро на 500 старых белорусских рублей

Немец решил выручить пару на BMW, которые якобы стояли на дороге без бензина.

Немец решил выручить пару на BMW, которые якобы стояли на дороге без бензина и без евро, и поменял им 100 евро на 500 рублей, как выяснилось позже, – старого образца, которые ничего не стоят, сообщает полицейское управление округа Швальм-Эдер.

Полиция сообщает, что это уже не первый случай. Мошенники останавливают на трассе машины и просят у водителей помощи, объясняя, что бак пуст. Обычно в машине сидит грустная женщина. В обмен на евро водитель предлагает «золото» или наличные в иностранной валюте.

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