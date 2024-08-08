В Германии мошенники выменяли у немца 100 евро на 500 старых белорусских рублей 2 8.08.2024, 21:46

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Немец решил выручить пару на BMW, которые якобы стояли на дороге без бензина.

Немец решил выручить пару на BMW, которые якобы стояли на дороге без бензина и без евро, и поменял им 100 евро на 500 рублей, как выяснилось позже, – старого образца, которые ничего не стоят, сообщает полицейское управление округа Швальм-Эдер.

Полиция сообщает, что это уже не первый случай. Мошенники останавливают на трассе машины и просят у водителей помощи, объясняя, что бак пуст. Обычно в машине сидит грустная женщина. В обмен на евро водитель предлагает «золото» или наличные в иностранной валюте.

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