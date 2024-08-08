Прорыв ВСУ в Курской области: какая ситуация к вечеру третьего дня боев 9 8.08.2024, 21:55

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РФ потеряла контроль над 350 квадратными километрами своей территории.

Третьи сутки боев продолжаются в Курской области. Россия потеряла контроль над 350 квадратными километрами своей территории. Украинские военные были замечены возле города Льгов.

Аналитики ISW в своем отчете заявляют, что ВСУ захватили 45 кв. км территории в Курской области, в том числе 11 населенных пунктов, включая Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово, и действуют в Любимовке.

Российское издание «Агентство» пишет, что данные свидетельствуют о том, что украинские военные продвинулись на 20-80 км вглубь Курской области и приблизились к дороге на Курчатов. Там же расположена Курская АЭС.

Бои в Курской области продолжаются за тридцать километров от Курчатова, где расположена Курская атомная электростанция, и в пятнадцати километрах от большого райцентра Льгов, с населением в 17 тысяч россиян.

Также российские СМИ заявляют, что украинские военные после прорыва границы начали строительство фортификационных сооружений в Курской области.

Издание Washington Post заявило, по данным из своих источников, что Украина взяла под контроль газоизмерительную станцию, расположенную на расстоянии около пяти миль (около 8 км — ред.) от границы с Россией.

Утром вторника, 6 августа, в СМИ начала появляться информация о прорыве в Курской области. Позже сами россияне заявили, что подразделения Сил обороны Украины «прорвали» границу в Курской области, граничащую с Сумской.

Сообщалось о боях в окрестностях российского города Суджа, неподалеку от которого расположена газоизмерительная станция «Газпрома». Она обеспечивает транзит российского газа через Украину.

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на события в Курской области спустя более суток с их начала. Он созвал военное командование на совещание. Позже в западных СМИ распространилась информация о том, что российское командование знало о готовящемся прорыве в Курской области, однако не доложило об этом Путину.

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