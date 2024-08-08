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Путин одобрил прекращение гражданства РФ за непостановку на воинский учет

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  • 8.08.2024, 22:03
  • 3,138
Путин одобрил прекращение гражданства РФ за непостановку на воинский учет

Число граждан РФ будет стремительно сокращаться?

Диктатор России Владимир Путин подписал законопроект о лишении приобретенного гражданства в случае отказа от постановки на воинский учет.

Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Документ вносит изменения в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации», добавляя диспозитивную норму, согласно которой неисполнение указанной обязанности может служить основанием для прекращения гражданства.

Закон также синхронизирует процессы постановки на воинский учет и получения гражданства. В частности, органы МВД России обязаны предоставлять в электронной форме, используя единую систему межведомственного электронного взаимодействия, сведения о лицах мужского пола, которые получили гражданство РФ и должны принести присягу.

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