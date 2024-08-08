Украинский нардеп Жан Беленюк завоевал бронзу на Олимпиаде в Париже 2 8.08.2024, 22:08

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Жан Беленюк

После поединка украинец станцевал гопак.

8 августа в поединке за бронзу Олимпиады 2024 в греко-римской борьбе (вес до 87 кг) украинский борец, действующий народный депутат от «Слуги народа» Жан Беленюк победил польского спортсмена Аркадиуша Кулинича. Об этом сообщает сайт Международного олимпийского комитета.

Первое очко получил поляк. Со счетом 1:0 первый период и завершился.

Во втором периоде Беленюк сравнял счет и вышел вперед – 3:1.

Украинцу удалось выстоять в партере, а потом «вытерпеть» последние 40 секунд поединка.

Результат – 3:1 в пользу Беленюка.

У Беленюка была желто-голубая капа.

После поединка украинец станцевал гопак и оставил на татами свою спортивную обувь.

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