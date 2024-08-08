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Количество строителей в Беларуси за год уменьшилось более чем на 10 тысяч

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  • 8.08.2024, 22:15
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Количество строителей в Беларуси за год уменьшилось более чем на 10 тысяч

И это только по официальным данным.

В 2023 году в строительстве трудилось 243,7 тысячи человек — на 10,2 тысячи меньше, чем в 2022-м (253,9 тысячи), следует из проведенного «Позіркам» анализа данных Национального статистического комитета.

Это составляет 5,9% общего количества занятых в экономике страны (6%). На конец 2023-го в Беларуси функционировало 8073 строительных организации (8.034; +0,5%).

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата работников отрасли в первой половине 2024 года составила 2 427,6 рубля (1 864,1; +30,2%).

По данным Белстата, в январе — июне этого года организации всех форм собственности построили 18,3 тысячи новых квартир — на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2023-го (19,3 тысячи).

Задолженность по рублевым и валютным кредитам, выданным банками строительным организациям, к 1 июля 2024 года достигла 1 млрд 75,1 млн рублей (+25,4% в годовом измерении; +21% с начала года), просроченная — 19,5 млн (рост в 2 раза; в 1,9).

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