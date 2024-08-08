ВСУ в Курской области заняли 20 населенных пунктов и начали рыть окопы 10 8.08.2024, 22:23

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Занятая украинцами территория превысила 400 кв км.

В четверг под контролем Вооруженных сил Украины, полным или частичным, находилось не менее 20 населенных пунктов Курской области, а занятая ими территория превысила 400 кв км.

Близ Суджи, захваченной накануне, ВСУ приступили к возведению фортификационных сооружений: начали рыть окопы, блиндажи и капониры, пишет военкор Юрий Котенок. Разворачиваются взводные и ротные опорные пункты для малых групп, а бронетехника продолжает поступать из Украины через границу, указывает он.

«Ситуация продолжает ухудшаться», — констатирует российский провоенный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ВСУ удалось закрепиться в Ивнице, а бои сместились к н/п Кромские Быки, от которого по прямой осталось около 30 км до Курской АЭС.

ВСУ двигаются по направлению к Льгову — административному центру с населением почти 20 тысяч человек, пишут z-военкоры. Как отмечает канал «Два майора», из города массово на машинах уезжают люди, формируя длинные пробки на узких сельских шоссе.

По данным z-каналов, вечером в четверг бои идут в районе Мартыновки, Снагости, а также Коренево.

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