закрыть
8 августа 2024, четверг, 23:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ в Курской области заняли 20 населенных пунктов и начали рыть окопы

10
  • 8.08.2024, 22:23
  • 7,872
ВСУ в Курской области заняли 20 населенных пунктов и начали рыть окопы

Занятая украинцами территория превысила 400 кв км.

В четверг под контролем Вооруженных сил Украины, полным или частичным, находилось не менее 20 населенных пунктов Курской области, а занятая ими территория превысила 400 кв км.

Близ Суджи, захваченной накануне, ВСУ приступили к возведению фортификационных сооружений: начали рыть окопы, блиндажи и капониры, пишет военкор Юрий Котенок. Разворачиваются взводные и ротные опорные пункты для малых групп, а бронетехника продолжает поступать из Украины через границу, указывает он.

«Ситуация продолжает ухудшаться», — констатирует российский провоенный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ВСУ удалось закрепиться в Ивнице, а бои сместились к н/п Кромские Быки, от которого по прямой осталось около 30 км до Курской АЭС.

ВСУ двигаются по направлению к Льгову — административному центру с населением почти 20 тысяч человек, пишут z-военкоры. Как отмечает канал «Два майора», из города массово на машинах уезжают люди, формируя длинные пробки на узких сельских шоссе.

По данным z-каналов, вечером в четверг бои идут в районе Мартыновки, Снагости, а также Коренево.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неожиданный «черный лебедь» для России
Неожиданный «черный лебедь» для России Иван Яковина
Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин
Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип