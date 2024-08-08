Немецкий депутат скрывал от властей луковый бизнес в Беларуси

Немецкий депутат скрывал от властей луковый бизнес в Беларуси1
- 8.08.2024, 22:38
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Как его наказали.
У депутата земского парламента Саксонии Йорга Дорнау нашли бизнес в Беларуси, сообщает Bild со ссылкой на расследования газеты Welt.
По данным немецких СМИ, 53-летний представитель партии «Альтернативы для Германии» с октября 2020 года является совладельцем и директором сельхозпредприятия ООО « Цыбулька Бел».
Компании принадлежит несколько сотен гектаров земли в Лидском районе, на которых выращивается лук и другие овощи.
Вести такой бизнес депутатам в Германии не запрещено. Но они обязаны отчитываться о нем в декларациях, которые подают в администрацию земельного парламента.
Дорнау же скрывал от немецких властей «белорусскую» часть своего бизнеса. В ФРГ был известен лишь тот факт, что он владеет сельхозфирмой в саксонском городе Борна.
Политик признался во всем только после того, как в апреле по итогам расследования СМИ стало известно о его связи с «Цыбулькой Бел».
После разбирательств земский парламент Саксонии обязал депутата выплатить штраф. Сумма – 20 862 евро.