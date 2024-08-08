Беларусь запретила ввозить из «недружественных» стран макароны и маргарин

Беларусь запретила ввозить из «недружественных» стран макароны и маргарин2
- 8.08.2024, 23:32
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Режим Лукашенко дополнил перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси, происходящих из недружественных стран.
Соответствующее постановление подписал 8 августа премьер-министр.
Согласно постановлению, перечень дополняется следующими позициями:
маргарин
макароны
цемент и изделия из него
азотные удобрения
пластмассовая посуда
плиты ДСП, МДФ
ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара из бумаги и картона
кирпичи строительные
Как отметили в пресс-службе, подписанное постановление – «ответная мера на принятые Европейским союзом решения о расширении с 1 июля 2024 года санкций в отношении Беларуси».
Данные меры вступят в силу с 31 августа 2024 года.