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Беларусь запретила ввозить из «недружественных» стран макароны и маргарин

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  • 8.08.2024, 23:32
  • 2,176
Беларусь запретила ввозить из «недружественных» стран макароны и маргарин

Что еще?

Режим Лукашенко дополнил перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси, происходящих из недружественных стран.

Соответствующее постановление подписал 8 августа премьер-министр.

Согласно постановлению, перечень дополняется следующими позициями:

маргарин

макароны

цемент и изделия из него

азотные удобрения

пластмассовая посуда

плиты ДСП, МДФ

ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара из бумаги и картона

кирпичи строительные

Как отметили в пресс-службе, подписанное постановление – «ответная мера на принятые Европейским союзом решения о расширении с 1 июля 2024 года санкций в отношении Беларуси».

Данные меры вступят в силу с 31 августа 2024 года.

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