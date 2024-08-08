Футболисты минского «Динамо» победили «Линкольн» из Гибралтара в квалификации Лиги Европы
- 8.08.2024, 23:51
2:0.
Минское «Динамо» — единственный представитель страны, кто еще выступает на международной арене. После вылета из Лиги чемпионов динамовцы, согласно регламенту еврокубков, оказались в третьем раунде квалификации Лиги Европы.
Соперник выпал вполне проходимым — «Линкольн» из Гибралтара. Первый матч состоялся в Венгрии. Минский клуб победил — 2:0. На 36-й минуте забил Алексей Гаврилович, а в концовке второго тайма Педро Игор удвоил перевес. Ответный матч пройдет 15 августа.
Напомним, белорусские клубы из-за санкций должны принимать соперников на нейтральных полях и без зрителей. Жодинское «Торпедо-БЕЛАЗ» и «Ислочь» из Минского района вылетели после первого раунда Лиги конференций, а гродненский «Неман» — после второго.