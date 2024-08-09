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Олимпийского чемпиона из США увезли на каталке после забега в Париже

  • 9.08.2024, 0:03
  • 1,358
Олимпийского чемпиона из США увезли на каталке после забега в Париже
Ноа Лайлс

У него диагностировали COVID-19.

Американца Ноа Лайлса увезли в кресле-каталке после забега на 200 м на Олимпийских играх в Париже.

Во вторник Лайлс завоевал бронзовую медаль в спринте с результатом 19,70 секунды. Сразу после финиша спортсмен начал тяжело дышать. К нему подбежал медицинский персонал, его посадили на коляску и увезли с арены.

ВВС в соцсети X, ссылаясь на американскую федерацию, сообщает, что у Лайлса диагностировали COVID.

Победил на дистанции 21-летний представитель Ботсваны Летсиль. Для этой страны это первое золото в истории Олимпиад. Летсиль — первый африканец, завоевавший титул на дистанции 200 м. Серебро осталось за Кеннетом Беднареком.

Лайлс является олимпийским чемпионом 2024 года в беге на 100 метров. Также в его активе шесть побед на чемпионатах мира. Он является рекордсменом США на дистанции 200 метров.

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