Производство дронов в Украине за два года выросло в 100 раз 9.08.2024, 4:00

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Производство беспилотников в Украине за более чем два года полномасштабного вторжения РФ масштабировалось в 100 раз, сообщили в Министерстве цифровой трансформации в четверг, 8 августа.

Как отметили в Минцифры, задание президента Украины Владимира Зеленского произвести миллион БПЛА в 2024 году выполнили «даже быстрее». Также в министерстве добавили, что в 2022 году Украина могла закупать дроны у семи украинских производителей, теперь их стало более 100.

«За время полномасштабной войны произошла настоящая технологическая революция. Два года назад мы почти с нуля начали развивать рынок БпЛА и запустили проект Армия дронов совместно с Генштабом ВСУ, Минобороны, Госспецсвязи и UNITED24», — говорится в сообщении.

В Минцифры добавили, что сейчас 96% БПЛА, которые закупает государство, — украинского производства. В частности, для этого там приняли несколько шагов:

упростили допуск БПЛА к эксплуатации;

отменили НДС и пошлины на запчасти для дронов;

увеличили маржинальность с 1% до 25%, в странах НАТО этот показатель — 17%;

сделали прозрачные и подотчетные закупки;

создали первые в мире ударные роты БПЛА в рамках Армии дронов.

«Эти шаги позволили производителям масштабировать производство и открыто конкурировать за государственные контракты, а государству — закупать дроны по самым выгодным условиям», — пишут в ведомстве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com