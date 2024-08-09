Производство дронов в Украине за два года выросло в 100 раз
- 9.08.2024, 4:00
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
Производство беспилотников в Украине за более чем два года полномасштабного вторжения РФ масштабировалось в 100 раз, сообщили в Министерстве цифровой трансформации в четверг, 8 августа.
Как отметили в Минцифры, задание президента Украины Владимира Зеленского произвести миллион БПЛА в 2024 году выполнили «даже быстрее». Также в министерстве добавили, что в 2022 году Украина могла закупать дроны у семи украинских производителей, теперь их стало более 100.
«За время полномасштабной войны произошла настоящая технологическая революция. Два года назад мы почти с нуля начали развивать рынок БпЛА и запустили проект Армия дронов совместно с Генштабом ВСУ, Минобороны, Госспецсвязи и UNITED24», — говорится в сообщении.
В Минцифры добавили, что сейчас 96% БПЛА, которые закупает государство, — украинского производства. В частности, для этого там приняли несколько шагов:
упростили допуск БПЛА к эксплуатации;
отменили НДС и пошлины на запчасти для дронов;
увеличили маржинальность с 1% до 25%, в странах НАТО этот показатель — 17%;
сделали прозрачные и подотчетные закупки;
создали первые в мире ударные роты БПЛА в рамках Армии дронов.
«Эти шаги позволили производителям масштабировать производство и открыто конкурировать за государственные контракты, а государству — закупать дроны по самым выгодным условиям», — пишут в ведомстве.