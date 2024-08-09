В Cеть утекли данные клиентов интернет-магазина белорусской одежды
- 9.08.2024, 5:46
Магазин взломали.
Персональные данные некоторых белорусов снова попали в Сеть.
На этот раз специалисты выявили, что мошенники получили доступ к информации о клиентах интернет-магазина белорусской одежды.
Во время мониторинга сотрудники Национального центра защиты персональных данных обнаружили, что злоумышленники получили доступ к более чем 300 тыс. строк интернет-магазина belbazar24.by («Модный магазин»).
Центр уже направил требование компании, чтобы та уведомила всех клиентов, которых затронула утечка данных.
На сайте интернет-магазина также появилось объявление о взломе:
«В результате неправомерных действий был получен доступ к сведениям о фамилии, собственном имени, отчестве, номерах мобильных телефонов, адресах электронной почты, покупках. Банковские и платежные данные клиентов на сайте не сохраняются и на серверах не хранятся».
Теперь клиентам важно проявлять осторожность при поступлении звонков с неизвестных номеров (особенно в мессенджерах), указали сотрудники центра по защите данных.
Также не стоит сообщать незнакомцам чувствительные сведения о себе (паспортные данные, финансовую информацию, коды из СМС) и скачивать по их просьбе приложения.