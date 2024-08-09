ВСУ уничтожили колонну российской техники в Курской области

ВСУ уничтожили колонну российской техники в Курской области8
- 9.08.2024, 7:38
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Россиян разбили в Рыльском районе.
В ночь с 8 на 9 августа в Рыльском районе Курской области РФ были слышны мощные взрывы, а в селе Степановка поднялся большой пожар. Об этом сообщил телеграмм-канал «Baza».
«В Рыльском районе Курской области сильные взрывы и пожар. Местные жители сообщают о четырех взрывах и публикуют фото пожара в селе Степановка», — говорится в сообщении.
Сейчас причины взрывов и что именно горит в этом населенном пункте неизвестно. Официальной информации от российских властей также не поступало.
В то же время представитель украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил, что недалеко от села Октябрьское, Рыльского района, Курской области РФ пылает вражеская техника.
В телеграмм-канале временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смринова пока отсутствует информация о пожарах и уничтожении российской техники на территории региона. Последние его посты касались исключительно воздушных тревог в области.