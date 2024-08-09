В Липецкой области после атаки дронов эвакуируют несколько населенных пунктов 9.08.2024, 8:05

2,052

Из-за мощного пожара на военном аэродроме.

На территории Липецкого муниципального округа (РФ) вводят режим ЧС и объявили об эвакуации четырех населенных пунктов. Это объясняется произошедшими, вероятно, взрывами на военном аэродроме после атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Эвакуации в Липецкой области подлежат населенные пункты: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка.

Российский чиновник не говорит про горящий аэропорт, а рассказывает о необходимости экстренных служб осуществить «ликвидацию последствий детонации взрывоопасных объектов».

Вместе с тем, на карте можно заметить, что вышеуказанные населенные пункты, где проводится эвакуация жителей, расположены недалеко от военного аэродрома.

Позже липецкий губернатор уточнил, что в зону эвакуации попадают 416 домовладений.

«Во все населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей. На месте работают экстренные службы и глава Липецкого муниципального округа. Ведется подомовой обход. Часть жителей приняли решение не покидать дома и укрыться в подвалах», - рассказал он.

В РФ подтвердили пожар на аэродроме

В Главном управлении МЧС из Липецкой области в заявлении об инциденте подтверждают пожар на военном аэродроме в этом регионе.

Между тем в сети появились новые кадры о горящем аэропорту. Издание «Астра» пишет, что оно снято вблизи детонирующего после атаки БПЛА военного аэродрома в Липецке.

Позже губернатор заявил о возобновлении электроснабжения на объекты энергопотребления в Липецке.

Также Артамонов рассказал, что по предварительным данным «в результате атаки БПЛА пострадали 6 человек». Он добавил, что они – в больницах.

Около шести утра российский чиновник также рассказал, что угроза беспилотников остается, и продолжается работа ПВО.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com