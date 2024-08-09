закрыть
9 августа 2024, пятница, 8:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Липецкой области после атаки дронов эвакуируют несколько населенных пунктов

  • 9.08.2024, 8:05
  • 2,052
В Липецкой области после атаки дронов эвакуируют несколько населенных пунктов

Из-за мощного пожара на военном аэродроме.

На территории Липецкого муниципального округа (РФ) вводят режим ЧС и объявили об эвакуации четырех населенных пунктов. Это объясняется произошедшими, вероятно, взрывами на военном аэродроме после атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Эвакуации в Липецкой области подлежат населенные пункты: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка.

Российский чиновник не говорит про горящий аэропорт, а рассказывает о необходимости экстренных служб осуществить «ликвидацию последствий детонации взрывоопасных объектов».

Вместе с тем, на карте можно заметить, что вышеуказанные населенные пункты, где проводится эвакуация жителей, расположены недалеко от военного аэродрома.

Позже липецкий губернатор уточнил, что в зону эвакуации попадают 416 домовладений.

«Во все населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей. На месте работают экстренные службы и глава Липецкого муниципального округа. Ведется подомовой обход. Часть жителей приняли решение не покидать дома и укрыться в подвалах», - рассказал он.

В РФ подтвердили пожар на аэродроме

В Главном управлении МЧС из Липецкой области в заявлении об инциденте подтверждают пожар на военном аэродроме в этом регионе.

Между тем в сети появились новые кадры о горящем аэропорту. Издание «Астра» пишет, что оно снято вблизи детонирующего после атаки БПЛА военного аэродрома в Липецке.

Позже губернатор заявил о возобновлении электроснабжения на объекты энергопотребления в Липецке.

Также Артамонов рассказал, что по предварительным данным «в результате атаки БПЛА пострадали 6 человек». Он добавил, что они – в больницах.

Около шести утра российский чиновник также рассказал, что угроза беспилотников остается, и продолжается работа ПВО.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неожиданный «черный лебедь» для России
Неожиданный «черный лебедь» для России Иван Яковина
Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин
Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип