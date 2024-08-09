В Липецкой области после атаки дронов эвакуируют несколько населенных пунктов
- 9.08.2024, 8:05
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Из-за мощного пожара на военном аэродроме.
На территории Липецкого муниципального округа (РФ) вводят режим ЧС и объявили об эвакуации четырех населенных пунктов. Это объясняется произошедшими, вероятно, взрывами на военном аэродроме после атаки дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.
Эвакуации в Липецкой области подлежат населенные пункты: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка.
Российский чиновник не говорит про горящий аэропорт, а рассказывает о необходимости экстренных служб осуществить «ликвидацию последствий детонации взрывоопасных объектов».
Вместе с тем, на карте можно заметить, что вышеуказанные населенные пункты, где проводится эвакуация жителей, расположены недалеко от военного аэродрома.
Позже липецкий губернатор уточнил, что в зону эвакуации попадают 416 домовладений.
«Во все населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей. На месте работают экстренные службы и глава Липецкого муниципального округа. Ведется подомовой обход. Часть жителей приняли решение не покидать дома и укрыться в подвалах», - рассказал он.
В РФ подтвердили пожар на аэродроме
В Главном управлении МЧС из Липецкой области в заявлении об инциденте подтверждают пожар на военном аэродроме в этом регионе.
Между тем в сети появились новые кадры о горящем аэропорту. Издание «Астра» пишет, что оно снято вблизи детонирующего после атаки БПЛА военного аэродрома в Липецке.
Позже губернатор заявил о возобновлении электроснабжения на объекты энергопотребления в Липецке.
Также Артамонов рассказал, что по предварительным данным «в результате атаки БПЛА пострадали 6 человек». Он добавил, что они – в больницах.
Около шести утра российский чиновник также рассказал, что угроза беспилотников остается, и продолжается работа ПВО.