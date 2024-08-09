закрыть
9 августа 2024, пятница, 8:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп и Харрис согласились встретиться на дебатах 10 сентября

  • 9.08.2024, 8:12
Трамп и Харрис согласились встретиться на дебатах 10 сентября

На телеканале ABC News.

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис встретятся на дебатах в эфире ABC News в начале сентября.

Об этом сообщает телеканал ABC News в соцсети Х.

«Дебаты кандидатов в президенты, которые прошли отбор, пройдут 10 сентября на телеканале ABC News. Вице-президент Харрис и бывший президент Трамп подтвердили, что примут участие в дебатах на ABC», - говорится в сообщении.

Дебаты между Трампом и Харрис

В начале августа Дональд Трамп объявил о готовности телеканала Fox News 4 сентября провести дебаты с Камалой Харрис.

Однако штаб кандидата от Демократической партии отказался от такого предложения.

В ответ Трамп высказал в адрес Харрис оскорбительные месседжи.

Кроме того, Трамп готов принять участие в трех дебатах в сентябре и ждет решения своей оппонентки.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неожиданный «черный лебедь» для России
Неожиданный «черный лебедь» для России Иван Яковина
Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин
Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип