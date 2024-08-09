ВСУ применяют новые и инновационные тактики в Курской области

ВСУ применяют новые и инновационные тактики в Курской области2
- 9.08.2024, 8:24
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Z-военкоры озвучили детали.
ВСУ быстро продвигаются по территории Курской области, а некоторые подразделения находятся в 35 км от границы. Российские военкоры пишут, что не всю территорию контролируют ВСУ, а в некоторых районах украинские защитники продвигаются небольшими группами без попытки взять под свой контроль тот или иной населенный пункт.
Аналитики из ISW решили озвучить ситуацию в Курской области, отталкиваясь от информации, полученной из украинских и российских источников.
Так, не все Z-военкоры сошлись во мнении, что Суджа находится под полным контролем ВСУ. Кадры с геолокацией показали продвижение ВСУ в направлении Русского Поречного и Анастасьевки.
Кадры с геолокацией показали наличие украинских защитников в Гончаровке и Заолешенках.
Российские военкоры пишут, что украинские защитники присутствуют в Малой Локне, Мартыновке, Большом Солдатском и Черкасском Поречном. При этом армия Путина якобы отразила атаку ВСУ в Коренево.
Z-каналы пишут, что небольшие бронетанковые группы ВСУ продвигаются вглубь Курской области, обходя укрепления, не пытаясь вступить в бой с противником.
Такая тактика дает возможность ВСУ вступить в бой с оккупантами в районе того или иного населенного пункта, а затем, если надо, быстро отступить обратно.
Украинские силы, по-видимому, могут использовать эти небольшие бронетанковые группы для проведения атак за линией соприкосновения из-за низкой плотности российского персонала в приграничных районах Курской области.
Сообщается, что более крупные украинские подразделения действуют в районах Курской области ближе к международной границе и, как сообщается, консолидируют и укрепляют некоторые позиции.
Российские военкоры утверждают, что украинские силы успешно применяют новые и инновационные тактики и технологические возможности во время операций в Курской области.