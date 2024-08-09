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Ксендз в Беларуси получил «тунеядское письмо» и удивился

  • 9.08.2024, 8:31
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Ксендз в Беларуси получил «тунеядское письмо» и удивился

По закону священнослужители не считаются не занятым в экономике.

Один из католических священников в Беларуси получил в конце июля уведомление от комиссии по координации работы по содействию занятости населения, в котором сообщалось, что он находится в «базе тунеядцев», пишет Katolik Life.

Священник удивился письму. Ведь по закону, священнослужителей не включают в «базу тунеядцев».

— Возможно, епархия перестала подавать в эти комиссии списки священников — раньше нас не включали в «базу тунеядцев» по этим спискам. А теперь начали возникать такие вопросы. Я их временно решил — прислал в комиссию объяснение и справку, что служу в приходе, — поделился ксендз.

По его словам, он не может официально устроиться на работу в приход, потому что у общины ограниченные финансовые возможности. Он утверждает, что в Беларуси таких общин много.

Также священник пояснил, что в Католической Церкви в основном нет зарплаты у духовенства (ни у действующих, ни у эмеритов (пенсионеров)).

— Бывает, что и есть, но все же преимущественно нет. Священник обычно осуществляет личное содержание за счет пожертвований, получаемых за отправление святой Мессы. Чтобы вести нормальную и даже достойную жизнь, этого достаточно, — рассказал он, добавив, что пенсия у священников зависит от того, как они сами решат этот вопрос.

Например, можно договориться с настоятелем какого-то прихода, что священник будет жить там, или можно жить в доме эмеритов и помогать какому-то приходу. Также священники на пенсии могут проживать в своем доме или в доме своих родителей и помогать какому-то приходу.

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