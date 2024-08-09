Думали три дня: в Кремле велели сравнивать прорыв границы с Курской битвой 2 9.08.2024, 8:38

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Но о наступлении бронетехники в сторону Курчатова говорить запретили.

На четвертый день операции ВСУ в Курской области в Кремле наконец-то придумали, как росСМИ должны подавать информацию о происходящем. Политблок администрации президента (АП) велит российским государственным и лояльным Кремлю СМИ «не нагнетать обстановку». О том, что неизвестные военнослужащие на бронетехнике продвигаются в сторону городу Курчатова СМИ тоже говорить нельзя. Об этом пишет Meduza.

Об этом изданию рассказали два источника в росСМИ, которые пожелали остаться анонимными. Им советуют всячески избегать рассуждений об открытии «нового фронта» — и сравнивать происходящее «с Курской битвой времен Великой Отечественной войны».

Кроме того, журналистам нельзя говорить о возможном продвижении украинских войск к городу Курчатову, где находится Курская атомная электростанция, чтобы у аудитории не возникало «чувство ядерной угрозы».

Вместо упоминаний атомной электростанции СМИ должны рассказывать об «успехах российской армии», которая якобы не дает украинским войскам продвинуться вглубь территории Курской области.

Журналистам рекомендуют делать акцент на жертвах среди мирного населения и писать о «единстве и сплочении людей», которые всячески помогают тем, кто уехал из Суджи и других населенных пунктов Курской области: сдают кровь и размещают их в своих домах.

При этом в политблоке уточняют, что эти случаи нужно подавать не в виде «сухих» новостей, а как целые истории и сюжеты.

Нашлось место в этом плане и для врио губернатора Курской области Алексея Смирнова. Журналистам надо рассказывать, как он посещает пункты временного размещения, где «всем хватает места», а также больницы и госпитали.

Но особый акцент журналистам рекомендуют сделать на «усилиях» федеральной власти, Владимира Путина и правительства, которые «не бросают никого в беде».

Собеседники «Медузы» отметили, что ценные указания от Кремля они получили только днем 6 августа, тогда как прорыв границы состоялся еще утром 6 августа. Они предполагают, что в политблоке АП не понимали масштабов происходящего, поэтому не смогли составить «методичку» более оперативно.

При этом соцсети уже переполнены жалобами на правительство, которое бросило местных жителей, не организовало эвакуацию и до сих пор и словом не обмолвилось о взятых в плен срочниках, которые охраняли границу. Упоминается только о «героических пограничниках», которые «стояли до последнего». На самом деле в первый день ВСУ взяли в плен около 300 человек.

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