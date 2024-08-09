«В месяц выходит до 2000 рублей, а вы что думали?» 1 9.08.2024, 8:51

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Как живет современный белорусский бондарь.

Евгению Аргеру 29 лет, и он бондарь. Пару слов об этом ремесле: бондарство — это когда дерево превращается в бочку, чтобы вино и огурцы могли там отдохнуть и хорошенечко настояться. По раздельности или вместе, решать вам. Тут каждый мастер точно знает, что доски любят обниматься по кругу, используя обручи для стройности. Его дело, как, в принципе, и сам товар, достаточно редкое, потому мы решили узнать, как живет современный бондарь, можно ли тут что-то заработать и что делать, когда у каждого человека в доме будет по бочке.

Мастерская героя статьи на сайте onliner.by находится в деревне Ляховичи Ивановского района. Участок там семья приобрела недавно и пока всеми силами (и по возможностям) приводит его в порядок. В доме тоже ремонт — года через два-три, может, и переедут. Огород засеян, вода в колодце не застоялась, груши уже отошли. Но сейчас не об этом.

В 20 лет не понимал прикола бочек

В бочках Женя с 12 лет. Он потомственный бондарь, брал пример с отца, который тоже занимается этим ремеслом. Сейчас мужчины разошлись и работают каждый сам по себе. У нашего героя двое детей, и он будет рад, если его сын тоже продолжит семейное дело. Но тут как пойдет, насильно собирать бочки парень никого заставлять не будет.

— Как таковой идеи заняться этим ремеслом у меня никогда не было. В 2000-м в городе открылась школа бондарства, куда спустя три года устроился преподавать мой отец. Он тогда и сам бочки делать не умел, но освоить это дело ему оказалось просто, поскольку он всю жизнь работал руками. Так он стал обучать детей, а в 2007 году за парту сел и я. Непосредственно первую бочку, а вернее кадку (напоминает деревянное ведро с крышкой), я сделал там в 12 лет. Делал из самого дешевого материала — сосны. Она вышла вся косая, кривая, даже не стали воду в нее заливать, потому что и так было понятно, что потечет.

Сказать, что я что-то там почувствовал, мол, это мое — такого не было. Просто смотрел, как работает отец, и был рядом. Сперва выполнял роль «принеси-подай», затем все больше и больше включался в процесс — и вот уже мы оба трудимся в мастерской. Не буду скрывать, в свои 20 лет я все так же не понимал, для чего все это делаю. К тебе приходят заказчики, говорят: «Вау, огурцы из вашей кадки такие вкусные!» А для меня — ну, огурцы и огурцы, что тут такого? Пока сам не засолил и не попробовал, так и не чувствовал разницы.

Если в кадках квасят капусту, засаливают огурцы и помидоры, то бочки покупают для хранения крепких напитков. Евгений признается, что, судя по опыту его заказчиков, одной бочки всегда будет мало.

— У меня был период, когда я подумал: ну вот сделаю я каждому желающему по бочке, а дальше что? Пускай на 10 лет вперед работа есть, но нужно же что-то стабильное. Как подрос, понял самый главный момент: без дубовой бочки не получится ни алкоголя, ни солений. Спрос в этом деле будет всегда.

Войти можно с $2000

У бондаря маленькая мастерская. Старое деревянное строение с облупившимися досками встречает низким дверным косяком, который заставляет каждого, кто сюда заходит, непременно поклониться. Сам Евгений к шишкам и ушибам на лбу уже привык и нагибается интуитивно. Мы — нет.

Половина станков здесь самодельные, так что наш парень особо не вкладывался. Например, был старый двигатель, его объединили со сверлом — и уже можно делать в бочке пазы для донышка. Все чудо современного прогресса здесь работает наравне с дедовским рубанком и советским молотком (говорит, лучше него так и не нашел). В общем, войти в это ремесло можно с $2000.

Инструменты бережно разложены по полочкам, чтобы не тратить ни минуты на их поиски. В углу стоит буржуйка, которая согревает мастера в зимние морозы. Без нее холод пробирал бы бондаря до костей. А вот вентиляция — это скорее мечта на будущее, поэтому сейчас опилки здесь везде — они облепляют одежду, ложатся на столы, и даже воздух в мастерской пропитан древесной стружкой.

В центре комнаты стоит стол с циркуляркой. Здесь и вяжут обручи, и собирают доски. Именно со звуками работы этого инструмента и просыпаются соседи за забором.

От двухлитрового бочонка до купели. Процесс создания бочки

Изготовление бочки из дубовых досок — это как сборка объемного пазла, где каждый элемент должен вписаться в общую конструкцию. Водопада не будет даже при зазоре между досками в миллиметр-два. Дело в том, что дерево разбухает от воды, и щель со временем перекрывается.

Начинается все с того, что эти самые дубовые доски нужно где-то взять. Парень заготавливает их сам, объезжая участки белорусов по всей стране. Там ему предлагают либо забрать повалившийся от урагана ствол, либо спилить проблемное дерево самостоятельно. Затем дуб нужно высушить, причем если поливать доски водой, то процесс пойдет быстрее. Евгений так и не понял, в чем тут логика, но метод действенный. Сохнет дуб около шести месяцев, так что материалы мастер готовит заранее.

— Вообще, говорят, что бочку можно сделать из абсолютно любого дерева. Сейчас, например, модно делать бочки из вишни, акации, грецкого ореха, каштана. Я работаю только с дубом.

Окей, допустим, все готово — что дальше? Доски подвергаются строгой обработке: их обрезают, шлифуют и гнут так, чтобы они могли стать идеальными «ребрами» будущей бочки. Называются эти детали клепками и имеют форму трапеции. Предварительно рассчитав и выточив нужное количество клепок, мастер аккуратно устанавливает их в обручи и сжимает. На этом этапе бочка напоминает нераскрывшийся цветочный бутон.

Когда клепки соединены, мастер нагревает их над огнем, заставляя дуб «расслабиться» и принять нужную форму. Под воздействием жара дерево раскрывает свои ароматные поры, которые впоследствии придадут напиткам уникальный вкус. Стоит немного передержать, и доски превращаются в хрупкие сухарики. Слишком мало жара? Тогда клепки останутся упрямыми, и никакие обручи не помогут сжать их в единое целое. Как только форма закреплена, на бочку надеваются крепкие металлические обручи, чтобы зафиксировать результат.

— Нагревать нужно минут 40, подливая воду, чтобы был пар. Постепенно сжимаем, чтобы щели закрылись. Даже мой 17-летний опыт не гарантирует, что у меня получится сжать их так, что выйдет идеальный круг на основании. Если ты где-то сделал не тот угол, то бочка будет либо яйцом, либо с выпуклостями.

Даже когда бочка приобрела нужную форму и остается остывать в обручах, это не значит, что можно расслабиться. Клепки пытаются выгнуться и лопаются. Например, на одну «двухсотку» нужно сделать 30 клепок, из которых у меня 11 ломалось. И это не так, что ты сжал, и они сломались разом. Нет, сперва две, ты разжимаешь, стругаешь два новых ребра, ставишь их на место, опять сжимаешь и… Лопаются уже три, но в другом месте. Чему-чему, а в первую очередь это ремесло учит терпению. Закономерности я так и не нашел, потому что при использовании того же дуба? одинаковых инструментов, технологий, рук бочки ведут себя по-разному. Капризный, в общем, этот дуб.

Обжиг — одна из самых важных вещей, которая впоследствии влияет на вкус. Если человек заказывает бочку для хранения вина, то обжиг вообще не нужен, если для выдержки виски — сильной степени, прям уголь, чтобы обгоревшие куски дуба отваливались.

Завершается процесс созданием днища и крышки, которые точно подгоняются к основанию и тщательно герметизируются, чтобы ни капли драгоценной жидкости не ушло зря.

— Остаются только шлифовка и установка опорных обручей и краника. Каждую бочку я смазываю воском и перед тем, как отдать заказчику, проверяю, чтобы она не текла.

В принципе, все, дубовая бочка, которая в дальнейшем будет выдерживать и совершенствовать лучшие вина, готова.

— Бондарство — дело непростое, даже в теперешнее время, когда полно электроинструментов. Нужно быть усидчивым и физически крепким, владеть топором, рубанком, молотком и так далее. Ум тоже пригодится, особенно когда нужно рассчитать количество и размер деталей.

За столько лет работы у Жени есть шаблоны на все популярные объемы — от 2-литровой бочки до 600-литровой купели (в последнем варианте все то же самое, что и с обычной бочкой, только доски не гнутся, а изначально делаются конусом).

«В месяц выходит 1500—2000 рублей»

Самый популярный объем бочки — 10 литров, стоит такая 200—230 рублей. За день, если прямо напрячься, мастер может изготовить таких две. Но он не торопится, так как от спешки пальцы могут стать короче. В неделю Женя старается делать четыре-пять бочек. Этому бизнесу присуща сезонность: спрос повышается перед Новым годом. Работает парень чисто на заказ, так как у каждого свои предпочтения как по обжигу, так и по объемам. Сейчас из желающих купить бочку к Жене выстраивается очередь. Заказы расписаны до октября.

— Когда начинали, было тяжело продавать. Ценник был не для каждого — в среднем $50. Приходилось ездить на ярмарки и торговать, а это совершенно не мое. Постепенно заработало сарафанное радио, плюс у меня талантливая жена, которая ведет соцсети. В принципе, Instagram и продает.

Казалось бы, пять бочек в неделю по 200 рублей — и вот у тебя 1000 в кармане. Но не все так просто.

— Чистая прибыль с такой бочки — 70 рублей, остальные деньги идут на закупку краников, металла для обручей (их мастер также делает сам), наждачки, рекламу и прочие расходники. Зарплата — в среднем 1500—2000 рублей. Я считаю, это неплохо. Плюс я еще работаю в школе, обучаю детей этому ремеслу — там тоже доход. Если уйти из школы и заниматься только бондарством, то прокормить себя и свою семью вполне можно.

Евгений и рад бы научить подрастающее поколение делать бочки, ничем не уступающие тем, что выходят из его мастерской, только есть проблема: желающих крайне мало.

— Молодежи сейчас бочки не интересны, у них в руках «айфоны», они блогерами хотят быть, а мы им молотки суем. Из всех детей только один проявил желание приобщиться к этому ремеслу и иногда помогает мне в мастерской. Оно и понятно: с такой профессией трудно найти работу. Скорее всего, нужно будет регистрироваться ремесленником, самому вести бухгалтерию, платить налоги, а это не каждому по душе. График тоже не идеальный. Лично я тружусь с шести утра до семи вечера. А если бум заказов, то и до самой ночи из мастерской не выйду. Выходной только один — воскресенье.

Также есть негативные последствия для здоровья. Это пыль, которая везде. Как бы ты ни мылся и какие бы СИЗы ни надевал, она всегда с тобой. В зиму, когда в мастерской мороз градусов 10—15, от ударов молотком по обручу болят руки, а ведь на этот период приходится пик заказов. Про пилы я вообще молчу. У меня кончик пальца попал под циркулярку, и ладно бы отрезало, так его разрывает. И все это за зарплату в 1500 рублей.

«Люди не понимают, как я могу каждый день заниматься одним и тем же»

Бондаря часто спрашивают, не наскучила ли ему эта, казалось бы, однообразная работа — день за днем стучать по клепкам, скручивать обручи и вдыхать запах дубовой стружки. Но для нашего героя каждый новый заказ — это новый вызов. Одной бочке нужно немного больше жара, в другой — чуть точнее подогнать клепки. А те, кто видит в этом однообразие, просто не знают, сколько здесь скрыто хитростей и неожиданностей.

— Был период, когда я думал оставить это дело и пойти в модную «айтишку». Ну не смогу я в офисе долго, это все не про меня. Постоянно быть на одном месте за компом, не работать руками — не хочу так провести свою жизнь. Сейчас мне хотелось бы только одного — расшириться. Нужны площади в два раза больше, чем сейчас, и человек, который горел бы этим делом, как я.

— Бочки — это не хлеб, без них можно прожить. Может, подрастающему поколению они и не нужны, не боитесь?

— Без бочек действительно можно жить, но в них есть какая-то своя изюминка, которую ничем другим не заменишь. Сейчас люди ценят все чистое, чтобы без химии и сделанное своими руками. Это тренд, и я считаю, что реально круто, когда ты можешь смело поставить на стол соления и сказать, что сделал их сам.

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