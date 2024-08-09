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Житель Гродно вызвал милицию на сотрудников милиции

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  • 9.08.2024, 9:16
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Житель Гродно вызвал милицию на сотрудников милиции

Все произошло из-за музыки.

Житель Гродно пожаловался на линию 102, что в его квартиру звонят неизвестные. Однако оказалось, что визитеры и сами были милиционерами, которые пришли разбираться из-за громкой музыки, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Беспокойная ночь выдалась в доме по улице Лиможа. Один из его жителей около полуночи обратился на 102 и рассказал, что кто-то звонит к нему в дверь.

«Абсурд ситуации в том, что в квартиру звонили сотрудники милиции», — рассказали в УВД.

Оказалось, силовики пришли к гродненцу, потому что получили жалобу от соседей на громкую музыку из его квартиры. Чем закончилось разбирательство, не сообщается.

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