В Италии создали сверхмощный суперкар для Бэтмена 9.08.2024, 9:39

Как выглядит эксклюзивное авто за €5 миллионов.

Экстремальный электрический кабриолет Pininfarina B95 получил специальную версию Gotham. Суперкар выпустят только в двух экземплярах, которые оценили в 4,9 миллиона евро, и покажут на ретрошоу в Калифорнии. Об авто рассказали на сайте ателье Pininfarina.

Новый Pininfarina B95 недаром назвали в честь Готэма — вымышленного родного города Бэтмена из вселенной DC. Авто разрабатывали вместе с дизайнерами студии Warner Brothers и выполнили в стилистике фильмов о супергерое.

В частности, кузов и салон Pininfarina B95 украсили черным декором. На кузове и в меню мультимедиа появились логотипы компании Wayne Enterprises Брюса Уэйна, который и является Бэтменом. А виртуальный помощник говорит голосом Альфреда Пенниворта — дворецкого Брюса Уэйна. Во внутренней отделке использованы дорогая кожа и карбон.

Силовая установка Pininfarina B95 Gotham осталась без изменений. Суперкар оснащен четырьмя электромоторами от Rimac общей отдачей 1900 л.с. и 2300 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 2 с, а максимальная скорость превышает 300 км/ч.

Аккумуляторная батарея емкостью 120 кВт∙ч позволяет проехать более 400 км без подзарядки. Быстрая зарядка Pininfarina B95 Gotham на 80% занимает 25 минут.

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