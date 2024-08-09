В Италии создали сверхмощный суперкар для Бэтмена
- 9.08.2024, 9:39
Как выглядит эксклюзивное авто за €5 миллионов.
Экстремальный электрический кабриолет Pininfarina B95 получил специальную версию Gotham. Суперкар выпустят только в двух экземплярах, которые оценили в 4,9 миллиона евро, и покажут на ретрошоу в Калифорнии. Об авто рассказали на сайте ателье Pininfarina.
Новый Pininfarina B95 недаром назвали в честь Готэма — вымышленного родного города Бэтмена из вселенной DC. Авто разрабатывали вместе с дизайнерами студии Warner Brothers и выполнили в стилистике фильмов о супергерое.
В частности, кузов и салон Pininfarina B95 украсили черным декором. На кузове и в меню мультимедиа появились логотипы компании Wayne Enterprises Брюса Уэйна, который и является Бэтменом. А виртуальный помощник говорит голосом Альфреда Пенниворта — дворецкого Брюса Уэйна. Во внутренней отделке использованы дорогая кожа и карбон.
Силовая установка Pininfarina B95 Gotham осталась без изменений. Суперкар оснащен четырьмя электромоторами от Rimac общей отдачей 1900 л.с. и 2300 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 2 с, а максимальная скорость превышает 300 км/ч.
Аккумуляторная батарея емкостью 120 кВт∙ч позволяет проехать более 400 км без подзарядки. Быстрая зарядка Pininfarina B95 Gotham на 80% занимает 25 минут.