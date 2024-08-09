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На военном аэродроме под Липецком продолжают бушевать пожары после взрывов

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  • 9.08.2024, 9:51
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На военном аэродроме под Липецком продолжают бушевать пожары после взрывов

Опубликованы спутниковые снимки.

На военном аэродроме под российским Липецком продолжаются пожары после ночных взрывов. Это подтверждают спутниковые изображения.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Мониторинговая группа показала снимки со спутника, свидетельствующие о том, что на аэродроме до сих пор бушуют пожары.

На картах на месте пожара отмечен бомбосклад. Аналитики добавляют, что это объясняет продолжающуюся мощную детонацию.

В ночь на 9 августа под Липецком раздались взрывы в районе военного аэродрома. Россияне пожаловались на атаку, после которой на аэродроме вспыхнул мощный пожар.

Местное управление МЧС России подтвердило, что на военном аэродроме возник пожар, ему присвоили третий ранг сложности. Однако причины пожара не назвали.

В сети сообщают, что после атаки дронов вспыхнул склад с боеприпасами на аэродроме. Пожар сопровождается детонацией.

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