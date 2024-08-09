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«Беларуская выведка»: Лукашенко договаривается с Путиным об отправке белорусских военных в Курскую область

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  • 9.08.2024, 9:59
  • 26,416
«Беларуская выведка»: Лукашенко договаривается с Путиным об отправке белорусских военных в Курскую область

Переговоры идут по инициативе Минска.

Источники телеграм-канала «Беларуская выведка» сообщают о переговорах Лукашенко и Путина по возможной отправке частей ПВО и ССО Минобороны Беларуси в Курскую область. Переброска частей обсуждается в связи с «союзническими обязательствами». Также обсуждается механизм защиты в рамках ОДКБ.

Источники уточняют, что Лукашенко является инициатором «консультаций», т. к. пытается быть полезным в «трудную минуту» в связи с продвижением ВСУ в Курской области и одновременно на фоне обострения белорусско-российских противоречий, связанных с ограничениями Москвы на портовые услуги, ж/д транзит по РФ и ограничениях на поставки сырой нефти в Беларусь.

Разногласия возникли после отведения войск от украинской границы и введения безвиза для граждан ЕС, за что Кремль ограничил объем поставок нефти по предоплате и ввел «затруднения» по передвижению белорусских товаров по своей территории.

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