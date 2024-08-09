Россиян могут оставить без пива 5 9.08.2024, 10:13

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Из-за новых пошлин для «недружественных» стран.

Минфин готовится до конца 2024 года повысить пошлины на пиво из «недружественных» стран в десять раз — с 0,1 до 1 евро на литр, а в 2025-м — до 1,5 евро. Это следует из письма ведомства российским производителям пива, с которым ознакомился «Коммерсант».

В письме Минфин попросил пивоваров оценить целесообразность такого повышения, отметив, что повысить пошлины предложил холдинг «Объединенные пивоварни» (ОПХ), который был создан в 2023 году на базе российского подразделения Heineken.

В ОПХ подтвердили, что выступили инициаторами повышения пошлин. «Активный импорт товаров негативно сказывается на отрасли, что может привести к уменьшению объемов внутреннего производства и налоговых отчислений», — заявили в компании. Там также добавили, что Ассоциация производителей пива, солода и напитков поддерживает повышение пошлин. Однако в самой организации отказались комментировать действия отдельных своих членов.

По словам источника «Коммерсанта» на пивоваренном рынке, ОПХ совершили такой лоббистский шаг, поскольку холдинг после отказа Heineken отдавать российской стороне свои флагманские бренды Heineken и Amstel теряет в продажах. Поэтому компания пытается повлиять на снижение импорта, добавил собеседник издания.

В Московской пивоваренной компании (бренды «Хамовники», «Жигулевской Барное», Hollandia, Schlitz) заявили, что не поддерживают увеличение пошлин на импортную продукцию. В компании отметили, что поставки из-за рубежа «и так ограничены естественным способом» в силу усложнившейся логистики и проблем с трансграничными платежами.

Согласно данным ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»), в июне 2024 года поставки пива в кегах из всех стран, кроме ЕАЭС, выросли на 16% год к году, до 2,9 млн литров. В мае этого года в России на долю импорта приходилось 6,8% от общего объема продаж пива, подсчитали в NeilsenIQ.

Повышение пошлин на импортное пиво скажется в первую очередь на массовых зарубежных брендах, занимающих около 2% всего рынка, говорит основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин.

По оценке руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, после увеличения размера пошлины на пиво из «недружественных» стран средняя цена на него может подняться с 80 до 250 руб. за банку. От этого сильнее всего пострадают ретейлеры, отметил председатель президиума АКОРТ (объединяет крупные розничные сети) Игорь Караваев. Кроме того, по его словам, снизится конкуренцию и вдвое вырастут цены на напитки массового сегмента, а также на 30–50% на всю импортную продукцию.

В случае введения пошлины есть большой риск того, что Германия и Чехия, которые являются основными поставщиками пива в Россию, ограничат поставки хмеля российским производителям, не исключает гендиректор импортера алкоголя SVAM Group Михаил Юсим. По данным АКОРТ, свыше 80% хмеля, используемого в производстве российского пива, импортируется из «недружественных» стран.

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