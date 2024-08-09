Наряд ГАИ преследовал жителя Докшиц и стрелял ему по колесам

Наряд ГАИ преследовал жителя Докшиц и стрелял ему по колесам1
- 9.08.2024, 10:24
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Белорус пытался уйти даже на простреленных шинах.
В Докшицком районе бесправник на микроавтобусе пытался уйти от погони. Его останавливали со стрельбой, но даже спущенные шины не сразу остановили водителя, сообщили в неофициальном канале МВД.
Погоня началась в Докшицах — там инспекторы ГАИ подали сигнал об остановке водителю микроавтобуса, но тот лишь дал по газам. Началось преследование, сотрудники неоднократно требовали остановиться, но водитель их игнорировал и даже ускорялся.
«Инспекторам пришлось использовать табельное оружие. Сделав несколько предупредительных выстрелов в воздух, они выстрелили по колесам авто. Даже на спущенных шинах водитель не оставлял попыток уйти — он бросил авто и попытался скрыться, но был задержан инспекторами», — рассказали в МВД.
Оказалось, что за рулем был 28-летний житель Докшиц. Недавно он был лишен прав за пьяное вождение, но после этого уже дважды успел попасться.
Составлены протоколы за невыполнение требований об остановке и создание аварийной обстановки.