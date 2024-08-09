The Washington Post: Украина хочет применить американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области 3 9.08.2024, 10:35

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Ведутся переговоры с США.

Власти Украины ведут переговоры с Соединенными Штатами Америки относительно получения разрешения на использование баллистических ракет ATACMS для поражения военных аэродромов на территории России.

Об этом пишет The Washington Post.

Советник президента Украины Владимира Зеленского на условиях анонимности отметил, что удары ATACMS нужны для уничтожения российских истребителей, которые используются для авиаударов в ответ на украинское наступление в Курской области. Это позволит ВСУ удержать захваченные территории и усилит позицию Украины на будущих переговорах с Россией.

«Это даст им рычаги влияния, необходимые для переговоров с Россией - вот о чем идет речь», - отметил советник.

Советник отмечает, Украина привлекла большое количество солдат, которые захватили около 100 квадратных километров вражеской территории. Также за три дня украинские войска прошли вглубь территории мимо многотысячных городов. Также ВСУ взяли тысячи пленных.

Издание пишет, что газоизмерительная станция, которую сейчас контролирует Украина, расположена примерно в пяти милях на территории России.

«В четверг газ все еще поступал через Суджу, - последний действующий пункт отгрузки трубопровода, транспортирующего российский природный газ в Европу через Украину. По словам советника, станция вряд ли будет использоваться как рычаг давления, поскольку трубопровод все равно проходит через Украину, и Киев мог бы перекрыть потоки в любой момент», - пишет издание.

Хотя точные цели украинского наступления в Курской области остаются неясными, аналитики предполагают, что, кроме возможного отвлечения российских сил с востока Украины, Киев стремится укрепить свои позиции на будущих переговорах с Москвой.

Американские официальные лица высказывают разные мнения относительно стратегических целей Украины. Одни считают, что ВСУ пытаются помешать переброске российских войск в Харьковскую область, другие - что Украина стремится истощить вражеские подразделения, а не удерживать захваченную территорию длительное время.

«Украинские официальные лица обратились к Вашингтону с просьбой разрешить Силам обороны использовать американские ракеты большой дальности ATACMS для поражения аэродромов, которые Россия использует в ответ на вторжение. В случае одобрения, такое решение может позволить Киеву в течение некоторого времени удерживать часть Курской области», - отмечает The Washington Post.

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