Посольство США: Белорусы вдохновляют весь мир 9.08.2024, 11:01

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Американские дипломаты напомнили о годовщине белорусской революции.

Посольство США в Минске записало ролик в годовщину выборов и начала протестов 2020 года в Беларуси. Авторы выразили поддержку демократических устремлений белорусского народа и призвали немедленно освободить политзаключенных.

«9 августа 2020 года беларусы вышли на улицы в знак протеста против фальсификации президентских выборов. Спустя четыре спустя более 1400 политзаключенных остаются за решеткой. Мы призываем к их немедленному освобождению и поддерживаем белорусский народ и его демократические устремления», — заявили в посольстве.

On August 9, 2020, Belarusians took to the streets to protest against the fraudulent presidential elections. Four years later, more than 1,400+ political prisoners remain behind bars. We call for their immediate release, and we stand with the Belarusian people and their… pic.twitter.com/y2SarPJfrv — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) August 9, 2024

Дипломаты отметили, что несмотря на четырехлетние репрессии, беларусы продолжают поддерживать друг друга в совместной работе над строительством демократического будущего.

«Вместе с помощью международного сообщества, которое поддерживает волю белорусского народа, беларусы мужественно сражаются и служат вдохновением для всего мира», — говорят в посольстве США.

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