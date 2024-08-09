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Посольство США: Белорусы вдохновляют весь мир

  • 9.08.2024, 11:01
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Посольство США: Белорусы вдохновляют весь мир

Американские дипломаты напомнили о годовщине белорусской революции.

Посольство США в Минске записало ролик в годовщину выборов и начала протестов 2020 года в Беларуси. Авторы выразили поддержку демократических устремлений белорусского народа и призвали немедленно освободить политзаключенных.

«9 августа 2020 года беларусы вышли на улицы в знак протеста против фальсификации президентских выборов. Спустя четыре спустя более 1400 политзаключенных остаются за решеткой. Мы призываем к их немедленному освобождению и поддерживаем белорусский народ и его демократические устремления», — заявили в посольстве.

Дипломаты отметили, что несмотря на четырехлетние репрессии, беларусы продолжают поддерживать друг друга в совместной работе над строительством демократического будущего.

«Вместе с помощью международного сообщества, которое поддерживает волю белорусского народа, беларусы мужественно сражаются и служат вдохновением для всего мира», — говорят в посольстве США.

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