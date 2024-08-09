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Билеты из Минска в Вильнюс ощутимо подорожали

  • 9.08.2024, 11:10
Билеты из Минска в Вильнюс ощутимо подорожали

Цены могут взлететь еще больше.

С марта цены на некоторые билеты на автобус из Минска в Вильнюс выросли в два раза. И скорее всего ситуация продолжит ухудшаться, пишет nashaniva.com.

В этом году в марте самый дешевый билет из белорусской столицы в литовскую можно было купить за 80 рублей. Самый дорогой в то же время стоил 140 рублей.

Теперь же самый бюджетный вариант, который есть на сайте «Минсктранса» на конец августа, стоит около 155 рублей. Самый дорогой — 335 рублей.

В «Эколайнс» билет можно купить за 200 рублей. В «Евролайнс» — от 165 рублей.

Самые дешевые цены предлагает «Атлас». У этого перевозчика билеты в Вильнюс начинаются от 140 рублей (еще месяц назад можно было взять за 120, а в прошлом году — за 80 рублей).

В то же время цены на билеты из Минска в Варшаву почти не изменились. Например, в марте «Эколайнс» продавал билеты на этот маршрут за 200 рублей — и ровно столько же они стоят сейчас. На сайте «Минсктранса» на конец августа есть и более дешевые предложения: цены начинаются со 135 рублей.

Рост цен на билеты именно в Вильнюс можно объяснить тем, что Литва реализует план по сокращению потока автобусов из Беларуси. Во-первых, был закрыт ряд пунктов пропуска через границу — сейчас действуют только два (с белорусской стороны это «Каменный Лог» и «Бенякони»). Во-вторых, литовские власти стремятся уменьшить количество разрешений для белорусских и литовских компаний, занимающихся пассажирскими перевозками. Получается так, что после истечения срока действия разрешения на перевозки перевозчики не получают новые и поэтому вынуждены уйти.

Если до 1 марта 2024 года людей из Беларуси в Литву возили 58 перевозчиков, то сейчас их осталось 35. Планируется, что к февралю 2025 года их число постепенно будет снижено до 29, озвучивала цифры в эфире LRT министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

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