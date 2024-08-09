Большинство немцев поддерживают Камалу Харрис 9.08.2024, 11:14

В начале июля 59% опрошенных не нравился ни Байден, ни Трамп.

Симпатии к кандидату в президенты США от Демократической партии Камале Харрис и опасения дальнейшей эскалации насилия на Ближнем Востоке - эти две международные темы больше всего волновали немцев согласно репрезентативному опросу Deutschlandtrend, сообщает «Немецкая волна».

После того как Джо Байден отказался выдвигаться в пользу Харрис, настроения в Германии в отношении предстоящих выборов в США резко изменились. В начале августа 77% опрошенных заявили, что считают Камалу Харрис достойным кандидатом в президенты США, и только 10% высказались в пользу Дональда Трампа, 8% не устраивает ни один из кандидатов.

В начале июля 59 процентам опрошенных не нравился ни Байден, ни Трамп.

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