Большинство немцев поддерживают Камалу Харрис
- 9.08.2024, 11:14
В начале июля 59% опрошенных не нравился ни Байден, ни Трамп.
Симпатии к кандидату в президенты США от Демократической партии Камале Харрис и опасения дальнейшей эскалации насилия на Ближнем Востоке - эти две международные темы больше всего волновали немцев согласно репрезентативному опросу Deutschlandtrend, сообщает «Немецкая волна».
После того как Джо Байден отказался выдвигаться в пользу Харрис, настроения в Германии в отношении предстоящих выборов в США резко изменились. В начале августа 77% опрошенных заявили, что считают Камалу Харрис достойным кандидатом в президенты США, и только 10% высказались в пользу Дональда Трампа, 8% не устраивает ни один из кандидатов.
В начале июля 59 процентам опрошенных не нравился ни Байден, ни Трамп.