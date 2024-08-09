В Минске 10-летняя девочка выпала с седьмого этажа 4 9.08.2024, 11:24

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Она погибла.

В Минске в четверг поздно вечером погибла 10-летняя девочка. Она выпала с седьмого этажа.

Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, информация о падении ребенка с высоты поступила в милицию около 22 часов.

«Сотрудники установили, что учащаяся пятого класса минской школы спускалась по лестнице, чтобы проводить гостивших у нее подруг, и в подъезде на лестничной площадке седьмого этажа выпала из окна. Оно было закрыто, но остекление не выдержало веса школьницы и лопнуло, когда она облокотилась на него», — рассказали в ГУВД.

Медики, прибывшие на место проишествия, пытались реанимировать девочку, но она скончалась от полученных травм.

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