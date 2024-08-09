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Минус 700 КАБов: раскрыты масштабы удара по аэродрому «Липецк-2» в РФ

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  • 9.08.2024, 11:39
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Минус 700 КАБов: раскрыты масштабы удара по аэродрому «Липецк-2» в РФ

Склады с боеприпасами детонируют до сих пор.

Силы обороны Украины ночью 9 августа нанесли удар по аэродрому «Липецк-2» в Липецкой области РФ. В ходе атаки поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэропорта, сообщили в Генштабе ВСУ.

Как сообщается, на аэродроме, где базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31, было зафиксировано несколько источников возгорания. Также там поднялся сильный пожар и наблюдалась многократная детонация.

Результаты поражения уточняются, добавили в ГШ ВСУ.

Как сообщили источники «Фокуса» в спецслужбах, удар по российскому военному аэродрому «Липецк-2» нанесла Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Силами обороны и Силами специальных операций.

По информации источников, кроме истребителей и вертолетов, там размещались склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб.

После удара дронов произошел мощный взрыв, который вызвал цепную детонацию и масштабный пожар на значительной части аэродрома.

Как сообщил информированный источник в спецслужбах, большинство самолетов, размещенных на военном аэродром взлететь не успели.

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