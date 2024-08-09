Пять целей Украины в Курской области 1 Иван Яковина

9.08.2024, 11:49

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Иван Яковина

Российскую армию сейчас поставили в ультра-неудобную позу.

Многие (особенно на Западе) сейчас интересуются, какова цель захода в Курскую область? Типа, непонятно, для чего это.

На мой взгляд, целей несколько:

1. Уничтожение вражеской армии и военной инфраструктуры в пограничном районе. У РФ там существенные потери, только пленных — несколько десятков, включая призывников. Их можно будет потом обменять на сотни украинских пленных — за призывников больше дадут.

2. Установление контроля над газоизмерительным пунктом Суджа. Если сейчас произойдет отключение газа, то виновата в нем будет не Украина, а РФ, которая отвечает за поставку газа через границу. Если газ с украинской стороны границы не появился — виновата РФ. По каким причинам он там не появился — дело десятое. Это огромный рычаг давления на РФ, Венгрию и Словакию.

3. Курская АЭС. Я еще год назад, до контрнаступления, несколько раз говорил, что идти надо именно туда, что там нет никаких войск, что установление контроля над этой АЭС стало бы огромной победой для Украины и позволило бы вести переговоры с позиции силы, менять ее на Запорожскую АЭС или что-то еще. Сейчас же если получится подойти к ней на расстояние артиллерийского выстрела, можно будет разрушить вокруг нее всю передающую инфраструктуру, отрезать Курскую АЭС от сети — саму ее, конечно, обстреливать не надо.

4. Самое главное — вести войну на чужой территории всегда предпочтительнее, чем на своей. Перенос боевых действий туда — это спасение своей территории. Все разрушения, беженцы и разрушенные дома остаются там, а не тут.

5. Столь сложная и необычная для российского командования ситуация приведет к перенапряжению костного и неумного управленческого аппарата, который может в какой-то момент начать трескаться и рассыпаться. Российскую армию сейчас поставили в ультра-неудобную позу. Она из нее будет выбираться через огромное напряжение и боль. И не факт, что выберется.

Иван Яковина, «Фейсбук»

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