В Беларуси уволен еще один директор театра 9.08.2024, 11:59

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Дмитрий Горелик

До этого его судили.

Из Гомельского театра кукол уволили директора Дмитрия Горелика. Об этом редакции zerkalo.io сообщили собственные источники.

Когда именно произошло увольнение, журналистам не уточнили. На сайте театра должность директора теперь вакантна. Фамилия Горелик не упоминается в тексте об истории театра, хотя он руководил Гомельским кукольным с 1 июня 1992 года. Известно лишь, что по состоянию на 14 мая 2024 года должность уже была вакантной.

Причиной увольнения с большой долей вероятности стали репрессии. В январе этого года Горелика судили по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (Распространение экстремистских материалов). Правозащитники тогда так и не узнали, в чем обвиняли мужчину и какое решение принял суд.

Когда ситуация с судом стала публичной, имя Горелика не было убрано с сайта коллектива — он по-прежнему был указан как директор.

Театр кукол в Гомеле работает с 1968 года. Именно при Горелике он в 2002-м получил новое здание и переехал туда спустя два года. Как отмечается на сайте коллектива, «гастрольно-фестивальная география театра охватывает пространство от Атлантического побережья Испании до Тихоокеанского побережья Владивостока, от столицы республики Коми до острова Шри-Ланка. <…>. Театр неоднократно становился лауреатом и дипломантом различных Международных театральных фестивалей Беларуси, России, Украины, Казахстана, Таджикистана, Латвии, Италии, Испании, Словакии, Германии, Индии, Шри-Ланки и других стран».

Увольнение Горелика полностью вписывается в репрессивную политику властей в сфере культуры: в последнее время увольнения в белорусских театрах стали регулярными:

в феврале 2024 года была уволена директор Минского областного театра кукол «Батлейка» Светлана Чаевская;

в марте своей должности лишился директор столичного Музыкального театра Сергей Пукита;

в начале апреля — художественный руководитель витебского театра «Лялька» Виктор Климчук;

в апреле директор Белорусского театра кукол Дмитрий Семенов. Правда, позднее выяснилось, что он ушел на повышение — стал заместителем главы управления культуры Мингорисполкома;

в мае был уволен художественный руководитель Национального театра оперы и балета Валентин Елизарьев;

в августе стало известно об увольнении директора Республиканского театра беларусской драматургии Светланы Карюкиной.

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