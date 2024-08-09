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Майонез помог физикам раскрыть важную загадку

  • 9.08.2024, 12:09
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Майонез помог физикам раскрыть важную загадку

Она связана с термоядерным синтезом.

Американские физики из Лихайского университета в штате Пенсильвания совершили открытие в изучении реакций термоядерного синтеза с помощью обычного майонеза. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review E (PRE).

На Земле термоядерный синтез, при котором ядра атомов водорода сливаются, превращаясь в гелий, требует температур более 220 млн °C, что почти в 10 раз горячее ядра Солнца.

Чтобы добиться таких показателей, физики замораживают в металлических капсулах тяжелые изотопы водорода, а затем превращают их в плазму с помощью сверхмощных лазеров. Но металлическая оболочка капсул имеет тенденцию плавиться и взрываться до момента слияния водородных ядер.

Команда выяснила, что расплавленный металл при определенных температурах ведет себя в точности как майонез, сочетая эластичные и пластичные свойства.

В новом исследовании ученые поместили майонез в центрифугу, которая ускоряла эмульсию из яиц и масла до тех пор, пока та не начинала течь. Затем они охарактеризовали условия, при которых соус совершал переходы между пластичным, эластичным и нестабильным состояниями.

Исследование также выявило условия, позволяющие производить больше энергии с помощью термоядерного синтеза.

Специалисты отметили, что эксперименты с майонезом позволили изучать нестабильность без необходимости использовать настоящие термоядерные реакторы и температуры в сотни миллионов градусов.

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