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СБУ подбила дроном еще один российский вертолет в Курской области

  • 9.08.2024, 12:08
  • 3,682
СБУ подбила дроном еще один российский вертолет в Курской области

Второй за три дня.

Военные Центра специальных операций А Службы безопасности Украины поразили FPV-дроном второй российский вертолет в Курской области РФ за три дня. Об этом сообщили источники NV в СБУ в пятницу, 9 августа.

На опубликованном в Сети видео зафиксировано, как беспилотник поражает хвостовую часть вертолета.

Блогер и волонтер Сергей Стерненко написал в Telegram, что поражен вертолет Ми-8. Дальнейшая судьба борта неизвестна, но он перестал работать в указанном районе, отметил Стерненко.

Отметим, это второй российский вертолет за три дня, подбитый украинским дроном.

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