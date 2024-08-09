СБУ подбила дроном еще один российский вертолет в Курской области
- 9.08.2024, 12:08
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Второй за три дня.
Военные Центра специальных операций А Службы безопасности Украины поразили FPV-дроном второй российский вертолет в Курской области РФ за три дня. Об этом сообщили источники NV в СБУ в пятницу, 9 августа.
На опубликованном в Сети видео зафиксировано, как беспилотник поражает хвостовую часть вертолета.
Блогер и волонтер Сергей Стерненко написал в Telegram, что поражен вертолет Ми-8. Дальнейшая судьба борта неизвестна, но он перестал работать в указанном районе, отметил Стерненко.
Отметим, это второй российский вертолет за три дня, подбитый украинским дроном.