закрыть
9 августа 2024, пятница, 12:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Tomahawk из Германии добьют до Москвы и еще дальше

  • 9.08.2024, 12:17
  • 1,634
СМИ: Tomahawk из Германии добьют до Москвы и еще дальше

Эксперты спрогнозировали, куда будут доставать американские ракеты.

В июле этого года США анонсировали развертывание своих ракет в Германии до 2026 года. Речь идет о гиперзвуковом дальнобойном вооружении. Из-за этого Россия занервничала и начала угрожать развертыванием своих ракет.

Как пишет Defence Express, возникает вопрос, почему РФ так остро реагирует на действия США. Аналитики ссылаются на публикацию IISS - Международного института стратегических исследований, где рассмотрели зону досягаемости американских ракет в Германии.

За основу взяли данные по четырем типам ракет:

SM-6 и Tomahawk, которые могут быть развернуты в составе комплекса Typhon;

PrSM в перспективном варианте на дальность 1000 километров;

гиперзвуковой комплекс LRHW.

«Теоретически добивать с территории Германии до Москвы и далее вглубь России смогут два из четырех упомянутых выше типов ракет - Tomahawk наземного базирования и гиперзвуковой LRHW. Другие два типа ракет, то есть SM-6 наземного базирования и PrSM в варианте на 1000 километров при условии базирования в Германии смогут обеспечить как минимум эффективное прикрытие границы Польши с Беларусью и «Калининградским анклавом» РФ», - отмечают эксперты Defence Express.

По их словам, нужно делать поправку на то, что гипотетическая угроза от американских ракет для РФ выглядит эффективной, но в случае с PrSM в варианте на 1000 километров и гиперзвуковым LRHW речь идет об образцах вооружений, которые нужно еще успеть довести до стадии серийного производства до 2026 года.

Относительно SM-6 и Tomahawk наземного базирования, которые входят в состав комплекса Typhon, проблема заключается в другом. В частности, нужно изготовить достаточное количество пусковых, ведь сейчас армия США располагает лишь двумя батареями комплекса.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Особый режим для особого политзека
Особый режим для особого политзека Ирина Халип
Неожиданный «черный лебедь» для России
Неожиданный «черный лебедь» для России Иван Яковина
Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин
Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров