СМИ: Tomahawk из Германии добьют до Москвы и еще дальше 9.08.2024, 12:17

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Эксперты спрогнозировали, куда будут доставать американские ракеты.

В июле этого года США анонсировали развертывание своих ракет в Германии до 2026 года. Речь идет о гиперзвуковом дальнобойном вооружении. Из-за этого Россия занервничала и начала угрожать развертыванием своих ракет.

Как пишет Defence Express, возникает вопрос, почему РФ так остро реагирует на действия США. Аналитики ссылаются на публикацию IISS - Международного института стратегических исследований, где рассмотрели зону досягаемости американских ракет в Германии.

За основу взяли данные по четырем типам ракет:

SM-6 и Tomahawk, которые могут быть развернуты в составе комплекса Typhon;

PrSM в перспективном варианте на дальность 1000 километров;

гиперзвуковой комплекс LRHW.

«Теоретически добивать с территории Германии до Москвы и далее вглубь России смогут два из четырех упомянутых выше типов ракет - Tomahawk наземного базирования и гиперзвуковой LRHW. Другие два типа ракет, то есть SM-6 наземного базирования и PrSM в варианте на 1000 километров при условии базирования в Германии смогут обеспечить как минимум эффективное прикрытие границы Польши с Беларусью и «Калининградским анклавом» РФ», - отмечают эксперты Defence Express.

По их словам, нужно делать поправку на то, что гипотетическая угроза от американских ракет для РФ выглядит эффективной, но в случае с PrSM в варианте на 1000 километров и гиперзвуковым LRHW речь идет об образцах вооружений, которые нужно еще успеть довести до стадии серийного производства до 2026 года.

Относительно SM-6 и Tomahawk наземного базирования, которые входят в состав комплекса Typhon, проблема заключается в другом. В частности, нужно изготовить достаточное количество пусковых, ведь сейчас армия США располагает лишь двумя батареями комплекса.

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