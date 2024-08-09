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«Битва за урожай» проиграна

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  • 9.08.2024, 12:21
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«Битва за урожай» проиграна

Белорус рассказал, почему планам Лукашенко не суждено сбыться.

На сегодняшний день можно смело утверждать, что поставленная Лукашенко нереальная цифра в девять миллионов тонн зерновых недостижима, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Например, на Витебщине убрали 189 тысяч гектаров (67% площадей). Намолот составил 456 тысяч тонн В идеале намолотят до 700 тысяч тонн, что в реалиях лукашенковского режима недостижимо. План на область стоял 900 тысяч тонн.

Не спасло ситуацию курирование области министром сельского хозяйства Линевичем и главой «парламента» Сергиенко.

Приблизительно такие показатели по всей стране. После усиления санкций в 2022-24 годах режим Лукашенко лишился доступа к западным технологиям и семенному материалу. Сильно ударило по качеству белорусской техники отсутствие качественных импортных комплектующих. С каждым годом усугубляется общий развал и коррупция сельского хозяйства. Достижение досанкционных сборов урожая – неосуществимая химера престарелого диктатора.

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