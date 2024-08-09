Кишка тонка Виктория Зубкова, planeta.press

9.08.2024, 12:26

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Путину подложили знатную «свинью».

Власти Мексики направили приглашения на инаугурацию следующего президента республики Клаудии Шейнбаум лидерам 208 стран и главам 34 международных организаций. «В соответствии с нашим дипломатическим протоколом правительство Мексики направило дипломатические ноты с приглашением принять участие в церемонии передачи власти избранному президенту Мексики Клаудии Шейнбаум Пардо всем странам, с которыми оно поддерживает отношения, и международным организациям, в которых оно состоит», — сообщили в мексиканском МИД.

Путин оказался в числе 242 приглашенных, сообщили в мексиканском посольстве в Москве. «Президент России примет решение, будет ли он участвовать в церемонии сам или назначит другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени», — отметили в диппредставительстве Мексики.

Оговорку о «другом высокопоставленно чиновнике» мексиканские дипломаты допустили не просто так, ведь на Мексику распространяется юрисдикция Международного уголовного суда в Гааге (МУС). Страна подписала Римский статут в 2005 году, поэтому наравне с другими 123-ю странами – частницами обязана исполнять ордер, выданный в отношении российского диктатора. Если Путин окажется на территории Мексики, власти будут обязаны арестовать его и выдать суду.

Международный уголовный суд 17 марта 2022 года выдал международные ордера на арест президента России и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, обвинив их в депортации украинских детей. Таким образом Путин и Львова-Белова составил компанию таким преступникам как президент Судана Омар аль-Башир, глава Ливии Муаммар Каддафи, президент Кот-дʼИвуара Лоран Гбагбо, президент Сербии, президент Союзной республики Югославия Слободан Милошевич, президент Либерии Чарльз Тэйлор, президент Чада Хиссен Хабре, президент Косово Хашим Тачи, рейхспрезидент Германии Карл Дениц. Все они обвинялись в преступлениях против человечности, а также в военных преступлениях, и многие — не дожили до суда. Каддафи, например, был с особой жестокостью убит своим же народом, Милошевича — предали и расстреляли собственные же генералы.

Россия не признает МУС и не ратифицировала его основополагающий документ, однако этого и не надо. Достаточно, что Римский статут ратифицировали 124 государства, включая Мексику.

«Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет», — заявила «по горячим следам» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Но с той поры российский диктатор де-факто стал невыездным.

Дружественная России Бразилия отказалась гарантировать Путину, например, что его не арестуют на саммите «Группы двадцати», который состоится в ноябре 2024 года. В сентябре прошлого года президент республики Лула да Силва громогласно пообещал, что диктатор не арестуют в случае его визита в страну, а уже на следующий день отказался от своих слов, заявив, «если Путин захочет присоединиться, это будет решать судебная система, а не мое правительство».

Путин отказался от поездки в дружественную ЮАР на саммит БРИКС в августе прошлого года. В апреле президент республики Сирил Рамафоса объявил, что правящая партия приняла решение о выходе страны из-под юрисдикции МУС, однако позже в канцелярии президента заявили, что будут продолжать кампанию за равное и последовательное применение международного права. А в мае грянул дипломатический скандал, когда южноафриканская газета Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве опубликовала «слив», что власти ЮАР просят Путина не приезжать, а принять участие в мероприятии по видеосвязи. «У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать», — цитировала газета источник.

Нечто подобное случится и с поездкой на инаугурацию следующего президента Мексики. Пригласить-то Путина официально пригласили, но в кулуарах будут просить прислать «другого высокопоставленного чиновника» вместо российского диктатора.

В любом случае, украинцам приглашение только на руку — посольство Украины в Мексике немедленно обратилось к мексиканским властям с просьбой арестовать Путина по его приезду. «Мы надеемся, правительство Мексики осознает факт, что Владимир Путин является военным преступником, подозреваемым в похищении и принудительной депортации украинских детей в Россию, ордер на арест которого выдан Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика», — говорится в обращении украинской дипмиссии.

Мексика ведет несколько странную политику по отношению к России. С одной стороны, не прочь поддерживать отношения с ней, с другой, остается одним из маршрутов для российских беглецов от войны и репрессий. Однако все же ключевой момент во всей этой эпопее — решится ли лидер так называемой великой сверхдержавы поехать в Мексику или кишка тонка. Надо признать, что Мехико своим приглашением подложило знатную «свинью» диктатору.

Виктория Зубкова, planeta.press

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