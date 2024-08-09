Лукашенко отправил в Шклов министра, которого заставлял выкапывать зерно руками 2 9.08.2024, 12:33

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Сергей Бартош

Он назначен главой местного райисполкома.

Лукашенко на совещании в Шклове заявил, что Сергей Бартош, ранее возглавлявший министерства сельского хозяйства, переведен на должность председателя Шкловского райисполкома.

Бартоша уволили с должности министра в конце июня.

Напомним, ранее Лукашенко заставил Бартоша выкапывать зерно из земли руками.

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