Лукашенко отправил в Шклов министра, которого заставлял выкапывать зерно руками

Лукашенко отправил в Шклов министра, которого заставлял выкапывать зерно руками2
- 9.08.2024, 12:33
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Он назначен главой местного райисполкома.
Лукашенко на совещании в Шклове заявил, что Сергей Бартош, ранее возглавлявший министерства сельского хозяйства, переведен на должность председателя Шкловского райисполкома.
Бартоша уволили с должности министра в конце июня.
Напомним, ранее Лукашенко заставил Бартоша выкапывать зерно из земли руками.
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