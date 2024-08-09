В Польше рассказали, что думает Анджей Почобут о своем возможном освобождении 2 9.08.2024, 12:44

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У политзаключенного есть свои условия.

Политзаключенный журналист Анджей Почобут не хочет покидать Беларусь без возможности вернуться, и его мнение нужно учитывать в работе над его освобождением, рассказала в эфире TVN24 руководительница Канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая.

Малгожата Папроцкая заверила, что президент Польши Анджей Дуда «очень заботится об освобождении Почобута» и ради этого прилагаются все усилия.

— Однако надо также помнить, что у Почобута есть свое мнение на этот счет, прежде всего, он не хочет покидать Беларусь без возможности когда-либо туда вернуться. И к этому в данном вопросе тоже нужно отнестись очень серьезно, — подчеркнула она.

Как следует из слов чиновницы, позиция Почобута стала известна от него самого: у польской стороны «есть соответствующие каналы для связи» с политзаключенным, вопрос постоянно находится на повестке дня у президента Польши.

По словам Малгожаты Папроцкой, «дело Почобута — вопрос не восьми месяцев, а многих лет», но есть надежда, что оно «скоро обретет благополучное завершение».

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